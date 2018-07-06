Ещё
Ученые: алкоголь превращает мужчин в сексуальных насильников
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые: алкоголь превращает мужчин в сексуальных насильников 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Алкогольное опьянение провоцирует мужчин на сексуальное насилие, установили исследователи из Йельской школы медицины в США. При этом грубостью на отказ в сексе реагируют даже трезвые мужчины. Результаты исследования были опубликованы в журнале Aggressive Behavior.
Участниками исследования стали 62 мужчины в возрасте около 20 лет, разделенные на две группы — одни из них не употребляли алкоголь, другие находились в состоянии легкого алкогольного опьянения. Участники должны были пообщаться с женщиной в симуляторе свидания, где предлагались варианты реплик, как склоняющие партнершу к сексуальному контакту, так и нет. Сама же девушка была не против одних видов эротического взаимодействия, но отказывала в других, причем чем сильнее настаивал участник, тем более резкими были ее отказы.
Как и ожидалось, участники охотно вступали в те виды сексуального взаимодействия, на которые была согласна воображаемая партнерша. Однако те из них, которые были пьяны, активнее настаивали на нежелательных для нее формах контакта. И пьяные, и трезвые мужчины использовали весьма грубые реплики для того, чтобы склонить партнершу к неприятным действиям.
"Мы выяснили, что алкогольное опьянение повышает вероятность того, что мужчина будет настаивать на нежелательном для партнерши сексе, даже получив отказ. Кроме того, отказ приводит к грубым высказываниям со стороны мужчины даже в том случае, если он трезв", — сообщают исследователи.
Газета.Ru: последние новости
Девушка футболиста сборной Испании удивила подписчиков сексуальной фотографией Элвис Костелло перенес срочную операцию Sun: британские силы безопасности назвали причину спасения Скрипалей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты нужен ей только пока здоров»109
Видео крещения младенцев шокировало Сеть13
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем5
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
Российские звезды до и после пластики2
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение