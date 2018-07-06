Почему летом особенно хочется секса

Ученые, наконец, выяснили, почему людям особенно сильно хочется секса в летние месяцы. Как оказалось, дело не только в легкой одежде — или ее фактическом отсутствии.

Исследование проводили ученые Гарвардской школы здравоохранения, своей работе они привлекли сотрудников госпиталя в Бостоне. Они установили, что либидо человека зависит от солнечного света и температуры воздуха.

Естественных причин для повышения сексуально влечения летом больше, чем зимой: люди много времени проводят на свежем воздухе. Солнечный свет способствует выработке гормона серотонина, что само по себе вызывает ощущение удовольствия.

Вдобавок лучи солнца понижают уровень мелатонина — гормона, который способствует крепкому сну — следовательно, и сонливость снижается. Ну а малое количество одежды — как на себе, так и на представителях противоположного пола — добавляет остроты ощущениям, передает Рен ТВ

Dni.Ru сообщали о не менее важном исследовании ученых из Индианского университета в США. Более 4 тысяч американцев рассказали им о своих сексуальных фантазиях.

В итоге выяснилось, чтобольшинство опрошенных мечтают о групповом сексе. Таких оказалось 89%. На втором месте в рейтинге — плотские утехи с элементами БДСМ. Большинство мужчин и женщин предпочитают контролировать партнера в постели и рады разнообразию. Закрывают тройку лидеров фантазии о сексе в необычных местах — в лифтах и парках.

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