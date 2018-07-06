Когда надо спрашивать разрешение на секс

А давайте в преддверии Дня любви верности и согласия, который будет отмечаться 8 июля, поговорим о согласии и об этике около секса.

Наблюдаю тут небольшой скандал. Поскольку все посты открытые, считаю этичным пересказать в общих чертах. Короче, есть один более-менее известный в фейсбучных фем-кругах человек-профеминист.

Сегодня вижу пост, где девушка на него жалуется. Говорит, что без приглашения потрогал за коленку.

Они общались, то есть это был не поступок по отношению к незнакомому человеку. Потом девушка поговорила со своими знакомыми и выяснилось, что он и с ними «нарушал их границы словесно и физически». Но после первого «нет» прекращал.

Я короче опять могу оказаться адвокатом дьявола, как много раз до этого. Но тут я подумала: разве не этого мы ждем от мужчин в рамках новой этики секса?

Они могут проявить инициативу, первое сближение, но первое «нет» — и щупальца уползают обратно.

Одна моя добрая знакомая возразила мне на это: «Я лично хочу как первый пункт чтобы меня спрашивали, прежде чем трогать, целовать и так далее, а уже пунктом два — чтобы если я согласилась обниматься, а в процессе мне стало дискомфортно по любым причинам, слышали нет с первого раза. второе без первого не особо помогает».

То есть, тут вопрос: надо ли спрашивать словами, прежде чем предпринять ЛЮБЫЕ действия? Придвинуться поближе, взять за руку, потрогать за коленку, поцеловать и что угодно еще? Надо ли спрашивать после первого действия о втором и далее?

Кстати, момент вербального согласия все легко проскакивают, не замечая, если всем все нравится.

Если тебя взяли за руку, и тебе приятно, не возникает желания возражать: а где был твой вербальный вопрос? Ну если честно. Я думаю так.

Нормально, когда человек инициирует первый легкий физический контакт в рамках приятного общения (то есть, не с незнакомым человеком в метро!) — например, придвигается ближе или берет за руку. Если второй человек говорит «нет» или явно показывает, что не хочет (например, убирает руку) — щупальца надо прибрать.

А перед сексом точно надо спрашивать согласие. Во-первых, это воспитывает правильную культуру секса. Во-вторых, это возбуждает! Ну то есть я б не хотела, чтобы мне задавали пятнадцать вопросов подряд: «а можно за руку?», «а можно за коленку?», «а можно за пятку?», «а можно поцеловать?», когда я уже явно дала понять, радостно ответив на предыдущий ход. А если я сказала «нет», то не надо ни спрашивать, ни делать.

Единственное тупое в той ситуации — это что мужчина на прощанье все равно «наныл» себе «обнимашки», хотя ему сказали «нет», просто очень попросил обняться напоследок. «Нанывать» ничего не надо, это противно, жалко и асексуально.

А вы что думаете?