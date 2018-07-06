Жительница Саратова и гражданин Азербайджана вступили в брак без цели семейной жизни

Энгельсский районный суд по иску прокурора Кировского района Саратова разоблачили фиктивную семейную пару. Ранее в ЗАГСе был зарегистрирован брак между россиянкой и приехавшим азербайджанцем. Никакой любви, построения семьи и общего хозяйства они не планировали. Кавказскому гостю, имевшему вид на жительство в России, требовалось получение полноценного гражданства. Для этого за вознаграждение он предложил жительнице Саратова официально «пожениться». Разумеется, после ЗАГСа они даже не виделись друг с другом.

Все эти эпизоды были доказаны в суде. Поэтому «свадьба» признана недействительной и аннулирована.