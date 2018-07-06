Ещё
Наталья Гулькина выпустила клип в защиту оскорбленных СМИ женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наталья Гулькина выпустила клип в защиту оскорбленных СМИ женщин 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
В разгар чемпионата мира по футболу Наталья Гулькина презентовала новую песню «У тебя есть я», в которой призывает женщин не обращать внимания на на мнение других и слушать только зов своего сердца.
Дело в том, что некоторые журналисты оскорбительно высказывались о россиянках, которые позволили себе романтические отношения с приехавшими на мундиаль иностранцами. Такие заявления вызвали огромный резонанс в Интернете. В поддержку прекрасного пола выступили многие СМИ и независимые лидеры мнений, среди которых и Юрий Дудь.
Наталья Гулькина приняла решение поддержать всех обиженных россиянок новым клипом. Певица считает, что у любви нет границ, поэтому нет никакой разницы, кого любить русской девушке — иностранца, моряка или футбольного фаната. Также певица напомнила, что россиянки не только самые красивые, но и самые преданные женщины.
WomanHit.ru: последние новости
Бородина и Омаров отмечают кожаную свадьбу Мила Кунис высказалась о разводе с Эштоном Катчером и третьей беременности Экс-супруга Вадима Казаченко пожаловалась на шантаж
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые горячие звездные мамочки в Instagram5
Видео крещения младенцев шокировало Сеть65
Что раздражает провинциалов в москвичах19
Российские звезды до и после пластики4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем8
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение