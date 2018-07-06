Наталья Гулькина выпустила клип в защиту оскорбленных СМИ женщин

В разгар чемпионата мира по футболу Наталья Гулькина презентовала новую песню «У тебя есть я», в которой призывает женщин не обращать внимания на на мнение других и слушать только зов своего сердца.

Дело в том, что некоторые журналисты оскорбительно высказывались о россиянках, которые позволили себе романтические отношения с приехавшими на мундиаль иностранцами. Такие заявления вызвали огромный резонанс в Интернете. В поддержку прекрасного пола выступили многие СМИ и независимые лидеры мнений, среди которых и Юрий Дудь

Наталья Гулькина приняла решение поддержать всех обиженных россиянок новым клипом. Певица считает, что у любви нет границ, поэтому нет никакой разницы, кого любить русской девушке — иностранца, моряка или футбольного фаната. Также певица напомнила, что россиянки не только самые красивые, но и самые преданные женщины.