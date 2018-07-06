Летом-2018 в Калининграде из-за ЧМ стало меньше свадеб

Этим летом в Калининграде из-за ЧМ сыграли меньше свадеб, чем годом ранее. Такая же тенденция наблюдается и в других городах-организаторах мундиаля, сообщают «Известия»

«В Калининградской области с 15 июня заключили 450 браков, а до 15 июля назначена еще 271 регистрация. Год назад за это время сыграли на 35% больше свадеб — 1113», — пишет издание.

Такой спад объясняется отчасти тем, что во время ЧМ сложно подобрать подходящую площадку для торжеств. Однако также эксперты говорят о тенденции на сокращение количества браков из-за демографического кризиса 1990-х годов.