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Летом-2018 в Калининграде из-за ЧМ стало меньше свадеб
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Летом-2018 в Калининграде из-за ЧМ стало меньше свадеб 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Этим летом в Калининграде из-за ЧМ сыграли меньше свадеб, чем годом ранее. Такая же тенденция наблюдается и в других городах-организаторах мундиаля, сообщают «Известия».
«В Калининградской области с 15 июня заключили 450 браков, а до 15 июля назначена еще 271 регистрация. Год назад за это время сыграли на 35% больше свадеб — 1113», — пишет издание.
Такой спад объясняется отчасти тем, что во время ЧМ сложно подобрать подходящую площадку для торжеств. Однако также эксперты говорят о тенденции на сокращение количества браков из-за демографического кризиса 1990-х годов.
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