Зачем фанаты-иностранцы едут в Россию на самом деле

Этим летом гости столицы приехали не только для того, чтобы посмотреть ЧМ, но и найти себе новую пару. Неважно, будет это курортный роман или серьезные отношения.

Эксперты составили статистику, которая показала, что самыми открытыми для знакомств оказались поляки — 37%. На втором месте гости из Бразилии — 36%, а на третьем из Аргентины — 34%.

Девушки тоже были не против познакомиться с иностранцами, но некоторые все же с опаской отнеслись к неожиданным романам. Большее предпочтение они отдали испанцам и мексиканцам. В 29 процентах случаев девушки соглашались на свидание с ними.

Иностранные девушки тоже не унывают и ищут свою вторую половинку. К примеру, женщины из Аргентины и Испании готовы к романам на 22%, из Польши на 20%. Мексиканки занимают третье место — 17%. Не готовы вступать в отношения жительницы Португалии, Англии и Германии.

Во время путешествий девушки из России предпочитали знакомиться с парнями из Франции, Испании, Португалии, Италии, а также Канады и США. Японцы и китайцы наших соотечественниц мало интересуют.

Однако чаще всего вступают в брак с россиянками грузины, белорусы, немцы и французы.