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Зачем фанаты-иностранцы едут в Россию на самом деле
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Зачем фанаты-иностранцы едут в Россию на самом деле 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Этим летом гости столицы приехали не только для того, чтобы посмотреть ЧМ, но и найти себе новую пару. Неважно, будет это курортный роман или серьезные отношения.
Эксперты составили статистику, которая показала, что самыми открытыми для знакомств оказались поляки — 37%. На втором месте гости из Бразилии — 36%, а на третьем из Аргентины — 34%.
Девушки тоже были не против познакомиться с иностранцами, но некоторые все же с опаской отнеслись к неожиданным романам. Большее предпочтение они отдали испанцам и мексиканцам. В 29 процентах случаев девушки соглашались на свидание с ними.
Иностранные девушки тоже не унывают и ищут свою вторую половинку. К примеру, женщины из Аргентины и Испании готовы к романам на 22%, из Польши на 20%. Мексиканки занимают третье место — 17%. Не готовы вступать в отношения жительницы Португалии, Англии и Германии.
Во время путешествий девушки из России предпочитали знакомиться с парнями из Франции, Испании, Португалии, Италии, а также Канады и США. Японцы и китайцы наших соотечественниц мало интересуют.
Однако чаще всего вступают в брак с россиянками грузины, белорусы, немцы и французы.
Женский форум1
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