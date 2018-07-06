Лена Ранетка рассказала о своем первом сексе

Звезда рассказала, до какого возраста берегла невинность.

Часто звезды жалуются, что журналисты слишком много лезут в их личную жизнь, но некоторые делятся самыми пикантными подробностями своей жизни самостоятельно. Лена Ранетка — бывшая пацанка группы, которая выросла и превратилась в самую настоящую леди, рассказала, до какого возраста ей удалось сохранить невинность и что ее раздражало, когда одноклассницы хвастались своими «сексуальными успехами».

«В 16 лет меня жутко раздражали девочки, которые ходили и хвастались тем, что они лишились девственности. Они говорили об этом так, будто получили «Оскар» за лучшую роль, причем не столь было важно, как это случилось, главное, что они чувствовали себя победителями среди невинных. В тот момент я зареклась: «До 18 точно нет!» Когда мне было 17 и дело дошло до «того самого», я вспомнила свой принцип и наврала парню, что у меня критические дни», — написала Лена в своем Instagram.

Девушка также отметила, что-то, как люди чувствуют себя в сексе, зависит от их самого первого раза.

«По любви или по глупости? Больно ли было? Взаимным ли был принцип удовольствия? Многие стесняются говорить на эту тему, так как для большинства тема секса постыдна. Я берегла свою «невинность» в ожидании любви до 21 года. Не дождалась и совершила ошибку. Была нетрезва, чувств никаких, жуткая боль и разочарование. С того момента до 26 лет секс для меня был удовольствием не из приятных».

Сейчас звезде 29 лет. Тут можно посмотреть, как сильно изменились девчонки из группы.

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Лера Козлова

Лера Козлова

Лена Третьякова

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Нюта Байдавлетова

Нюта Байдавлетова

Лена Третьякова

Лера Козлова

Лера Козлова

Лера Козлова

Женя Огурцова

Лена Третьякова

Нюта Байдавлетова

Лера Козлова

Лера Козлова

Лера Козлова

Лера Козлова

Нюта Байдавлетова

Лера Козлова

Нюта Байдавлетова

Нюта Байдавлетова

Нюта Байдавлетова

Нюта Байдавлетова

Лена Третьякова

Лена Третьякова

Лера Козлова

Лера Козлова

Лера Козлова

Лера Козлова

Женя Огурцова

Лена Третьякова

Лена Третьякова

Лера Козлова

Нюта Байдавлетова

Лера Козлова

Лера Козлова

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