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«Жуткая боль и разочарование»: экс-солистка «Ранеток» рассказала о первом сексуальном опыте
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«Жуткая боль и разочарование»: экс-солистка «Ранеток» рассказала о первом сексуальном опыте 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Бывшая участница популярной группы, 29-летняя Лена Третьякова откровенно рассказала о том, как потеряла невинность.
Певица призналась, что берегла себя для единственного, но в итоге совершила ошибку и лишилась невинности не по любви, о чем в итоге пожалела. Более того, после случившегося Лена в течение пяти лет отказывалась от интимной близости с мужчинами.
— написала она в Instagram.
Лена написала пост под названием «Первый сексуальный опыт», в котором порассуждала на тему потери девственности: «"Боже, почему никто не сказал мне этого, когда мне было 16?" — с такими словами подруга скинула мне ссылку на короткую лекцию «Что думают девушки о своем удовольствии от секса» Пегги Оренштейн на TED. После просмотра видео, с которым я советую ознакомиться всем, я задумалась вот о чем. То, как мы чувствуем себя в сексе, напрямую зависит от того самого «первого раза». По любви или по глупости? Больно ли было? Взаимным ли был принцип удовольствия? Многие стесняются говорить на эту тему, так как для большинства тема секса постыдна. В 16 лет меня жутко раздражали девочки, которые ходили и хвастались тем, что они лишились девственности. Они говорили об этом так, будто получили «Оскар» за лучшую роль, Причём не столь было важно, КАК это случилось, главное, что они чувствовали себя победителями среди невинных».
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Фото:Instagram
Видео:Youtube / Ранетки
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