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Тейлор Свифт больше не скрывает своих отношений
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Тейлор Свифт больше не скрывает своих отношений 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Тейлор Свифт попала в объектив журналистов вместе со своим новым возлюбленным Джо Алвином, с которым певица встречается уже почти год.
Девушка пыталась долгое время скрывать информацию о своей личной жизни. Ее фанаты уверенны, что причина такого поведения — предыдущие отношения Тейлор, за которыми наблюдал весь мир благодаря постоянным преследованиям паппараци.
После Тома Хидлстона, Джо стал первым парнем Свифт, с которым она смогла построить длительную и надежную романтическую связь.
В данный момент Тейлор и Джо отдыхают на островах Теркс и Кайкос, после чего пара собирается вернуться к своим профессиональным обязанностям, разлучившись на время.
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