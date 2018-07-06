Тейлор Свифт больше не скрывает своих отношений

Тейлор Свифт попала в объектив журналистов вместе со своим новым возлюбленным Джо Алвином, с которым певица встречается уже почти год.

Девушка пыталась долгое время скрывать информацию о своей личной жизни. Ее фанаты уверенны, что причина такого поведения — предыдущие отношения Тейлор, за которыми наблюдал весь мир благодаря постоянным преследованиям паппараци.

После Тома Хидлстона, Джо стал первым парнем Свифт, с которым она смогла построить длительную и надежную романтическую связь.

В данный момент Тейлор и Джо отдыхают на островах Теркс и Кайкос, после чего пара собирается вернуться к своим профессиональным обязанностям, разлучившись на время.