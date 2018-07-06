Врач: «тестостероновые» мужчины могут оказаться плохими любовниками

Считается, что уровень тестостерона влияет на мужскую решительность. Как сообщили «Известия», мужчины с более высоким уровнем гормона чувствуют себя увереннее, они часто рискуют и любят тратить деньги. Врач‐сексолог, кандидат медицинских наук, Александр Полеев рассказал «360» о связи «мужского» гормона с сексуальной мощью.

Александр Полеев пояснил, что сексуальная мощь мужчины определяется не только уровнем тестостерона в крови, но и чувствительностью рецепторов полового органа. По его словам, «тестостероновые» признаки, такие как густые волосы или, наоборот, ранее облысение из-за избытка гормона, сильные мышцы, низкий мужественный голос не дают гарантии, что мужчина будет «богом в постели».

«Тестостерон не связан прямо с сексуальными способностями. Здесь важна чувствительность полового органа. Может быть так, что тестостерона много, при этом сексуальные способности у него очень низкие. Чаще всего девушки разочаровываются в тестостероновых парнях, так как удовлетворить в постели они не могут», — рассказал «360» Александр Полеев.

Определить визуально, каким любовником будет мужчина, невозможно. Внешние признаки мужественности не гарантируют сексуальность. Высокая чувствительность полового органа и более продолжительная эрекция может быть и у человека с низким уровнем тестостерона.

«Девичьи попытки определить на взгляд хорошего любовника от плохого или насильника — глупы. Не нужно доверять первому впечатлению, лучше проверять», — считает Александр Полеев.

Врач-сексолог также отмечает, что мужчины, у кого возникают проблемы в постели, чаще стараются хорошо выглядеть. Однако добавляет, что по внешнему виду можно распознать только одно — богат человек или нет.

Тестостерон отвечает за любовь мужчин к товарам класса люкс. К такому выводу пришли американские ученые. По их мнению, высокий уровень мужского гормона заставляет представителей сильного пола стремиться к высокому статусу в обществе.