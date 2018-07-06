8 историй нелепых расставаний, причины которых не укладываются в голове

Редакция сайта OK-Magazine.ru устроила опрос среди подруг, друзей, знакомых, коллег и даже родителей, чтобы узнать были ли у них нелепые истории расставаний. Удивительно, но их оказалось огромное количество. Самые странные мы собрали ниже и предлагаем узнать о них вам. Смех гарантируем!

Настя, 29 лет, мама

У меня есть смешная история про одну близкую знакомую и её летний роман. Однажды моя подруга, будучи в отпуске, познакомилась с красивым парнем у бабушки в деревне. Между ними летали искры страсти — это было видно всем. В oдин прeкрасный мoмeнт она решила провести с ним ночь и не вернулась вечером домой. Когда парень привез её утром к бабушке, та избила его палкой. Всё, больше он не появлялся. А как хорошо все начиналось.

Оксана, 40 лет, домохозяйка

Я встречалась с парнем, всё было замечательно, а когда дело дошло до секса… Он не переносит презерватив, ну вот абсолютно! Стоит только начать открывать упаковочку, всё падает и потом можно хоть танцы с бубнами вокруг плясать — его друг спит аки младенец. Через нескольких таких свиданий я сдалась. Уговорить меня без этих защит невозможно, а его — с ними. Мы не сошлись характерами.

Елена, 26 лет, SMM-менеджер

Наши отношения уже были на грани после четырех лет совместной жизни, но закончились они после одного нелепого случая. В один весенний вечер мы запланировали поход в театр на спектакль моего любимого актера, от которого я без ума. Мой мужчина понимал, как для меня это важно, поэтому мы тщательно подготовились: купили цветы, надели лучшие наряды. Всё было прекрасно ровно до того момента, как начался финальный монолог моего кумира — в этот момент зал застыл в тишине, а у моего спутника внезапно начался приступ кашля. Всё это оказалось очень неловко и сильно мешало происходящему на сцене. Мне же этого случая хватило, чтобы понять, что любовь прошла.

Екатерина, 26 лет, PR-менеджер

В интернете много шутят о том, что девушки, расставшись с парнем, делают каре. Но это точно не про меня: свои длинные светлые волосы я очень люблю. Благодаря густой шевелюре я часто получаю комплименты от незнакомых на улице и в метро, а друзья их просто боготворят. Никогда бы не подумала, но единственным человеком, который не был в восторге от моей причёски, оказался мой парень. Частая критика в мой адрес и так меня сильно расстраивала, а после его настойчивого совета кардинально сменить цвет и длину, мы уже больше и вовсе не встречались.

Александр, 23 года, студент

Это было пятое наше свидание. Девушка очень внимательно меня оценивала и всё же нашла то, что ей не понравилось. Она мне сказала, что не сможет встречаться со мной, потому что я левша. Просто левша! В общем, после этого у меня около года был комплекс: я пытался скрыть свой «дефект», будучи рядом с другими девушками.

Денис, 28 лет, педиатр

Мы встречались полгода. Она очень любила томатный сок, а я — вишнёвый. Мы расстались, потому что она так и не смогла принять того, что я просто ненавижу томатный сок. Да, она меня кинула.

София, 23 года, студентка

Больше года назад я рассталась со своим бойфрендом, потому что гадалка мне пообещала, что я скоро встречу голубоглазого блондина, с которым у меня будет невероятная любовь. Такого я не встретила и теперь понимаю, как была глупа.

Марина, 33 года, редактор

Был у меня один друг, отношения с которым всегда были больше чем просто дружеские. Я замечала его интерес, да и сама не была равнодушна. Так продолжалось пару лет — сейчас даже сложно представить, как всё могло развиваться так медленно. Наша симпатия разгоралась, пока не стало ясно: мы влюблены. Мы много говорили об этом, но всё ещё не смели прикасаться друг к другу. Но эта история любви закончилась после первого поцелуя. Он оказался таким ужасным, что второго мне уже не захотелось. Он целовался как подросток, а влюбленность как рукой сняло. И ради этого стоило ждать так долго?