Щадящая и эффективная: вам наверняка понравится диета Гвинет Пэлтроу 

Не секрет, что Гвинет Пэлтроу активно пропагандирует здоровый образ жизни и даже создала свою лайфстайл-компании Goop, которая занимается продажей полезной для здоровья продукцией. И если то, что предлагает сайт актрисы, многие ставят под сомнение, то касательно ее превосходного внешнего вида споров не возникает.
В 45-лет Гвинет выглядит моложе своих лет и может похвастаться стройной фигурой. Но для этого она не истязает себя голоданием, а наоборот, может даже временами побаловать себя. На одном из мероприятий бренда Goop актриса рассказала про свою диету., — рассказала Гвинет.
Говоря о детоксе, актриса призналась, что она очищает организм крайне редко:
Напомним, что сейчас Гвинет готовится к свадьбе с возлюбленным Брэд Фэлчаком. Их роман длится более трех лет. Для актрисы этот брак станет вторым. Ранее она уже была замужем за фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, от которого родила двоих детей — дочку Апл и сына Мозеса.
О дате свадьбы влюбленные предпочитают не распространяться, поэтому поклонникам остается только гадать, когда же случится торжественное событие.