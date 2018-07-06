Щадящая и эффективная: вам наверняка понравится диета Гвинет Пэлтроу

Не секрет, что Гвинет Пэлтроу активно пропагандирует здоровый образ жизни и даже создала свою лайфстайл-компании Goop, которая занимается продажей полезной для здоровья продукцией. И если то, что предлагает сайт актрисы, многие ставят под сомнение, то касательно ее превосходного внешнего вида споров не возникает.

В 45-лет Гвинет выглядит моложе своих лет и может похвастаться стройной фигурой. Но для этого она не истязает себя голоданием, а наоборот, может даже временами побаловать себя. На одном из мероприятий бренда Goop актриса рассказала про свою диету., — рассказала Гвинет.

Говоря о детоксе, актриса призналась, что она очищает организм крайне редко:

Напомним, что сейчас Гвинет готовится к свадьбе с возлюбленным Брэд Фэлчаком. Их роман длится более трех лет. Для актрисы этот брак станет вторым. Ранее она уже была замужем за фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином , от которого родила двоих детей — дочку Апл и сына Мозеса.

О дате свадьбы влюбленные предпочитают не распространяться, поэтому поклонникам остается только гадать, когда же случится торжественное событие.