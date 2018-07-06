Служебный роман: 8 главных правил

Юля Инамора, колумнист

Многие люди категорически против того, чтобы заводить романы на работе, и, если честно, я с ними в этом солидарна, потому что неоднократно становилась свидетельницей проблем, связанных с такими историями.

Но сердцу, как говорится, не прикажешь. Не сидеть же, как пуритане, по углам, подавляя чувства, только на том основании, что вам посчастливилось оказаться коллегами. В конце концов, служебные романы тоже иногда приводят к серьезным отношениям. Главное — придерживаться нескольких правил, чтобы служебный роман принес радость, а не проблемы.

Правило № 1: не демонстрируйте всем ваши чувства

Понятное дело, что скрыть служебный роман от коллег вам вряд ли удастся. Но не стоит откровенно показывать всем, что вы теперь пара. В рабочее время занимайтесь работой, а поцелуи и обнимашки оставьте для вечера.

Правило № 2: не выясняйте отношения на работе

Ваши отношения — только ваше дело, не надо устраивать скандалы в присутствии коллег, не вовлекайте их в обсуждение вашей второй половинки. Если вы поссорились, коллеги и работа не должны страдать от ваших разногласий.

Правило № 3: определитесь заранее, что вы будете делать в случае расставания

Да, служебные романы часто заканчиваются, и очень важно хорошо подумать, что вы будете делать, если расстанетесь, до того, как окунетесь с головой в этот роман. Я не раз наблюдала ситуации, когда бывшие любовники очень некомфортно чувствовали себя на работе в обществе друг друга. Поэтому, если вы хотите идти на работу как на праздник, а не как на каторгу, подумайте о последствиях заранее. Может, и не стоит игра свеч?

Правило № 4: будьте готовы к осуждению и зависти

Служебный роман — это всегда отношения на виду у остальных коллег. Не исключено, что кто-то из сотрудников мог быть тайно влюблен в вашу вторую половинку, и ваши отношения могут вызвать у такого человека зависть. Если вы завели роман с кем-то из руководства, вас могут начать осуждать и обвинять в том, что вы делаете карьеру «через постель». Будьте готовы к тому, что обстановка на работе может стать более напряженной.

Правило № 5: не забывайте о ваших рабочих обязанностях

Чувства чувствами, но не забывайте, зачем вы ходите на работу. Ваши рабочие дела не должны страдать, вы ведь не хотите лишиться премии, получить выговор или вообще вылететь с работы? Также важно помнить о том, что, если вы будете покрывать рабочие «косяки» вашей второй половинки, можете поставить под удар не только свою репутацию, но и репутацию компании, в которой работаете.

Правило № 6: не занимайтесь сексом в офисе

Как бы вы ни шифровались, вас могут застукать в любой момент. Вам будет неловко, а по офису поползут сплетни и слухи. Даже если вы очень хороший работник, то вас начнут ассоциировать не с вашими успешными проектами, а с «тем-самым-случаем-в-переговорке».

Правило № 7: не вступайте в «опасные» связи

Если вы решили закрутить роман с женатым мужчиной или сами несвободны и заигрываете с коллегой, знайте: вы ступили на скользкую дорожку. Такие отношения, конечно, добавляют огонька в скучные офисные будни, но не забывайте, что у стен есть уши, а у коллег — глаза. Мало ли чем может обернуться ваше «приключение». Хотите немного драйва? Сходите в аквапарк.

Правило № 8: не заводите романы на работе ради продвижения по службе

Я знаю девушек, которые заводят служебные романы лишь с одной целью: облегчить себе работу или продвинуться по карьерной лестнице. Если объектом их соблазна становится начальник, они стараются выбить себе повышение зарплаты или должности. Если удается закрутить роман с коллегой, они перекладывают на беднягу львиную долю своей работы, а потом выдают сделанные им проекты за свои. Не надо так! Ничем хорошим подобные истории обычно не заканчиваются.

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