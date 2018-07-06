Почему мужчины любят истеричек

Алена Котович, колумнист, блогер

Есть среди моих знакомых одна пара, заставляющая всех моих подруг забыть про женскую солидарность. Их отношения целиком соответствуют песенке «Агаты Кристи» «Я на тебе как на войне». Только фразу «Рот закрой» в этой семейке обычно говорит жена, когда ее начинает бесить муж. Она реально театральная женщина, которая может сыграть трагедию в трех частях на ровном месте, а он должен кинуться ее спасать, успокаивать или исправлять свои ошибки.

Мы все его жалеем, но понимаем, что в этих отношениях он по-своему счастлив. Он искренне считает, что в ее лице отхватил приз, и страшно боится потерять свое сокровище. Она, конечно, женщина красивая, фигуристая и умеет себя эффектно преподнести. А ее эмоции раскачиваются как на качелях: обругает, приласкает, похвалит — настоящий калейдоскоп! И качаться на своеобразных каруселях чувств нравится многим мужчинам, особенно спокойным и прагматичным.

Таких театральных женщин в народе называют истеричками, но это очень размытое понятие. К истерии относятся истерические психозы, истерические неврозы, истерическая психопатия и истерическая акцентуация. Все эти термины слишком сложны для понимания обычным человеком, поэтому крылатый диагноз «истеричка» присвоен капризным и эгоцентричным дамам, умеющим вить веревки из своей жертвы.

Методика завоевания у них примерно одинакова.

Она берет его своей эмоциональностью, неожиданными реакциями и потребностью в настоящем мужчине.

Герой романа ощущает, что он с ней на одной волне, и восторг от этого затмевает все. А затмевать есть что, потому что совсем скоро эта врожденная актриса начинает свои театральные закидоны. А мужчине кажется, что она может вернуться в свое прежнее состояние восхищения им, если он сделает так, как ей хочется.

Но не вернется — это ее привычное поведение, она по-другому просто не умеет, и обычно такие союзы заканчиваются плачевно. Или «актриса» находит себе новую жертву, предварительно «содрав кожу» с предыдущей, или мужчина находит в себе силы расстаться с такой возлюбленной, понимая, что это игра в одни ворота.

В случае моих знакомых парочка пока живет вместе, он забрасывает ее подарками и защищает от всего мира. А она «подсадила» его на яркий фейерверк страстей, и со стороны кажется, что они оба счастливы в таком браке. Главное, чтобы градус истерии не повышался и мужчина все время соответствовал ожиданиям своей королевы. Но согласитесь, очень трудно постоянно жить на пороховой бочке. Хотя, может быть, некоторым мужчинам для полного счастья именно этого и не хватает?

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