Голые и внимательные. Сексолог раскрыла причины роста желания летом

Сексолог Юлия Варра рассказала НСН, почему именно в летние месяцы человеку хочется больше секса.

Ученые выяснили причины повышенной востребованности секса у мужчин и женщин в теплое время года. Согласно выводам экспертов Гарвардской школы здравоохранения и медиков госпиталя в Бостоне, либидо людей увеличивается из-за большего времяпрепровождения на свежем воздухе, а вырабатывающийся в большем количестве серотонин повышает удовольствие от интимной близости. Теплая температура и избыточное количество солнечного света уже само собой способствуют накалу сексуального притяжения между полами, заявили ученые. Кроме того, немаловажным фактором посчитали минимальное количество одежды на теле людей.

По мнению сексолога Юлии Варры, именно это и является главной причиной роста сексуального желания в летнее время. В эфире НСН эксперт рассказала, как короткие юбки и сандалии доводят мужчин до экстаза.

«Наибольшим триггером являются обнаженные части тела. Любая часть женского тела является триггером для разных мужчин. К сексологам часто обращаются, когда мужчина летом просто не может выходить на улицу, потому что у него случается постоянный стояк, скажем, только из-за того, что он видит девушек в сандалиях, когда их пальчики открыты. У другого триггер, конечно же, декольте, и когда видна эта полосочка между грудями, это приводит его в экстатическое состояние. Солнце, выработка эндорфинов и серотонина — это способствующие факторы, а основные — наличие рядом полуобнаженных лиц противоположного пола», — рассказала сексолог.

Однако, принцип «меньше одежды — больше желания» работает только для мужчин, отметила эксперт. Для женщин фактором номер один является проявление инициативы и внимательности со стороны противоположного пола.

«Только определенный женский типаж возбуждается на раздетых мужчин. Это достаточно активные «тестостероновые» женщины, которые могут реагировать по мужскому типу «О красавчик, ну-ка иди сюда, я тебя отымею». Основная часть женщин все-таки ждет, когда мужчина проявит положенную ему природой внимательность, начнет соблазнять. Это определенного рода даже мужская агрессия, которая скрыта за соблазнением. Именно то, что он ее хочет, сам этот позыв возбуждает женщину», — уверена Юлия Варра.