С режиссерами, нянями, телохранителями и не только: с кем изменяли звезды своим вторым половинам

Когда расстается очередная «самая крепкая» звездная пара, громкого обсуждения среди общественности не избежать. Особенно если причина тому — измена. WMJ.ru вспомнил самые громкие походы «налево» селебрити и уже спешит рассказать о них тебе!

Кристен Стюарт — особа любвеобильная и быстро переключается с одного партнера на другого (неважно, мужчина это или женщина). Так, в 2012 году актриса, будучи в отношениях в Робертом Паттинсоном , закрутила роман с режиссером фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом

Когда об измене Стюарт узнала общественность, новоиспеченные влюбленные решили порвать с прошлым. Кристен рассталась с Робертом, а Руперт развелся с женой Либерти Росс, которая, на минуточку, родила ему двоих детей. Как и следовало ожидать, Стюарт и Сандерс начали встречаться, но у этой истории хеппи-энда не было. Вскоре парочка рассталась.

Развод Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой наделал немало шума. На протяжении вот уже порядка двух лет общественность бурно обсуждает отношения экс-супругов и ищет причину их разрыва, хотя она известна уже давно. По словам Бузовой, их брак с Тарасовым распался из-за его измен.

— призналась Бузова.

«Другой» оказалась модель Анастасия Костенко , которая зимой этого года стала законной женой Тарасова и готовится родить ему малыша.

В апреле Хлои Кардашьян впервые стала мамой, подарив своему возлюбленному Тристану Томпсону дочь. Казалось бы, такое событие невозможно испортить ничем. Однако накануне родов Хлои в Сеть попали фотографии, на которых Тристан целуется с таинственной брюнеткой в одном из клубов Нью-Йорка. К удивлению поклонников, Кардашьян на эту ситуацию никак не отреагировала, а чуть позже стало известно, что она даже разрешила Томпсону присутствовать на родах. По сообщениям инсайдера, выходку возлюбленного Хлои считает случайной пьяной связью, которая ничего не значит.

— ответила Кардашьян на негативные комментарии поклонников.

Гарик Харламов и Кристина Асмус счастливо женаты около пяти лет и воспитывают четырехлетнюю дочь Настю. Но сейчас уже мало кто вспомнит, что их история любви началась с громкого развода шоумена с Юлией Лещенко , которая уверяет, что Харламов начал встречаться с Асмус, будучи в браке с ней.

— заявляла Юлия.

Знойная красотка Дженнифер Лопес свела с ума многих мужчин. На ее счету три брака, один из которых распался как раз таки из-за измены Джей Ло. В 2001 году она вышла замуж за хореографа Криса Джадда , с которым познакомилась на съемках клипа. Но счастье пары было не долгим. Не прошло и года, как Крис устроил громкий скандал, обвинив певицу в романе с Беном Аффлеком. Как следствие, Джадд и Лопес развелись, а чуть позже она официально начала встречаться с Аффлеком.

Это сейчас Райан Рейнольдс — любящий муж, заботливый папа и пример для подражания. Однако в 2010 году актера называли изменщиком и обвиняли чуть ли не во всех смертных грехах. Дело в том, что на съемках фильма «Зеленый фонарь» Райан познакомился с Блейк Лайвли и не смог устоять перед чарами этой красотки. Он развелся со своей тогда еще женой Скарлетт Йоханссон и спустя некоторое время женился на Лайвли, с которой сейчас воспитывает двоих детей.

В 2012 году супермодель Хайди Клум и певец Сил развелись после семи лет брака и троих общих детей. Поклонники пары были в шоке и не понимали, почему распался один из самых крепких союзов в Голливуде. Одни говорили, что причина разрыва взрывной характер Сила, другие — несовместимые рабочие графики четы. На самом же деле все оказалось куда проще: Хайди без памяти влюбилась в своего охранника Мартина Кирстена. Их роман продлился два года.

Константину Меладзе на протяжении десяти лет удавалось скрывать от жены свой роман с Верой Брежневой . Да уж, настоящий конспиратор! Однако, по словам экс-супруги продюсера Яны, она чувствовала обман и неоднократно спрашивала у парочки, что между ними происходит.

Но в ответ лишь слышала, что они просто друзья и общаются исключительно по работе. Когда об отношениях Меладзе и Брежневой все-таки стало известно, Яна подала на развод, но даже спустя пять лет не может забыть измену и обман бывшего мужа:

Джуд Лоу, пожалуй, один из самых известных ловеласов Голливуда. Своей бывшей жене Сэди Фрост, с которой был в браке семь лет, он изменил с красоткой Сиенной Миллер. А затем и Миллер поймала его на измене с няней его детей от первого брака Дейзи Райт. Несмотря на то что Сиенна и Джуд пытались спасти отношения долгие годы, у них это не вышло. После Лоу встречался с Лили Коул, Эллен Кроушоу, Рут Уилсон , и это далеко не полный список любовных похождения актера.

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Фото:East News, Global Look Press, Instagram, Getty Images, Starface