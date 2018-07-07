Я его слепила из того, что было: как научить мужчину заниматься сексом твоей мечты

У всех нас есть свои недостатки, как и сильные стороны, которыми мы можем гордиться. Случалось ли тебе повстречать идеального мужчину, который, однако, совершенно не устраивает тебя в постели? Если такой среди поклонников имеется, срочно прекращай горевать, ведь мы точно знаем, как спасти ситуацию!

Красив и галантен, харизматичен и с юмором. Не мужчина, а настоящий подарок судьбы! Но вот дело дошло до секса и… И ничего особенного, ну вообще. Неловкие движения, отсутствие пыла и фантазии. Спокойно! Это не конец, мужчину можно научить сексу! А как это сделать, редакция WMJ.ru разбиралась вместе с Мариной Снегиревой — экспертом Тренинг-центра «СЕКС.РФ» и ведущей тренинга «Как научить мужчину сексу».

Необязательно твой партнер оказался из серии «так себе любовник». Он может просто не знать того, что нравится в постели тебе. Возможно, с предыдущими барышнями он был ну просто сексуальным гигантом, потому что их ожидания и сексуальные предпочтения совпадали. Ну а раз ты молчишь и не говоришь о том, что вообще-то можно по-другому, то он уверен, что тебе все нравится. И здесь есть важный момент: вызвать мужчину на откровенный разговор и в лоб сообщить «Милый, вот все классно, но в сексе ты не очень» — не лучший вариант. Дело в том, что так ты можешь отпугнуть или обидеть партнера. Большинство мужчин очень трепетно относятся к тому, что касается их «мужской силы». А если ты по этой «мужской силе» проедешься своим катком («В сексе ты не очень»), хорошего не жди.

Почему именно тебе придется заняться сексуальным образованием своего мужчины?

Во-первых, это в твоих же интересах. Ты же хочешь получать максимальное удовольствие от секса. А взяв на себя роль секс-просветительницы, ты можешь научить партнера, как делать тебе хорошо, узнать у него, что нравится ему. Так вы вместе будете развиваться и исследовать друг друга, а значит, качество вашей сексуальной жизни в разы улучшится.

Во-вторых, большинство женщин могут адекватно оценивать свой уровень сексуальной жизни: не стесняться говорить об интимных проблемах и искать способы их решения — идти учиться и сексуально просвещаться. Чего не скажешь о мужчинах. Для многих мужчин признать свои проблемы или недоработки в сексе — удар по самолюбию. А уж обсуждать это с кем-то — немыслимая ситуация. Только представь себе тренинг, где мужчины сидят в аудитории и обсуждают, у кого и сколько стоит или не стоит — согласись, это что-то на уровне фантастики.

Итак, обучение будет строиться на трех базовых принципах:

Не говори партнеру открыто, что в сексе у него что-то не получается, тем более с подачей: «Тебе бы поучиться!» Еще раз возвращаемся к тому, что в вопросах секса мужская самооценка очень ранимая. Поэтому весь курс секс-образования будет строиться не напрямую, а иносказательно. Если хочешь, чтобы он сделал тебе эротический массаж, сначала сделай ему сама, да так вкусно, чтобы ему тоже захотелось сделать тебе такой же. Направляй мужчину, веди его по своим эрогенным зонам: аккуратно передвигай его руку на то место, которое тебе хочется, чтобы он ласкал. Задай необходимый темп сексу и пробуй сама выбирать позы. Поощряй его «правильные» действия томными стонами и сексуальным дыханием. А на «неправильные» реагируй спокойно (но не слишком безэмоционально, а то это может обидеть партнера). Так он будет чувствовать твой эмоциональный контраст, и у него сложится понимание, когда тебе приятно, а когда нет.

Это история про твою инициативность. Попробуй сама привнести в ваш секс то, что тебе хочется или даже что-то новенькое. Именно так ты покажешь мужчине, что такое вообще может быть в сексе, что ты открыта к интересным и новым вещам. Это вдохновит партнера и даст ему стимул апгрейдить свой сексуальный потенциал. Ну и не стоит забывать про секс-игрушки. К примеру, существует отличный вариант для пар — секс-игрушка We-Vibe. Она отлично подойдет вам, даже если вы не из «продвинутых юзеров». Девайс одновременно стимулирует клитор и зону G. Часть, стимулирующая зону G, небольшого размера. Сделано это для того, чтобы партнер мог войти во влагалище. Вместе с приятными вибрациями вы можете наслаждаться друг другом. А еще у некоторых моделей есть пульт, чтобы во время секса вам не пришлось отвлекаться на поиск кнопок для переключения режима.

Не забывай хвалить партнера за любые успехи и продвижения. А еще очень важно говорить ему комплименты. В комплиментах акцент лучше делать на его «самцовость», и это все со словами «мужественный», «сексуальный», «страстный». И никаких уменьшительно-ласкательных. Поверь, он точно не мечтает ассоциироваться у тебя с зайчиками и другой живностью, он хочет быть для тебя самцом и охотником.

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

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