Совместимость водолеев в браке

Представители воздушной стихии удивительно разносторонние, яркие и эмоциональные личности. Когда они создают пару, палитра отношение переливается всеми оттенками радуги. Это феерия чувств, которая порой вызывает нешуточную зависть у окружающих людей. Совместимость Водолея женщины и Водолея мужчины довольно высока. Но, чтобы создать крепкую семью и обеспечить себе счастливое будущее нужно приложить значительные усилия.

Любовь

Когда встречаются два Водолея, между ними либо возникает мгновенная конкуренция, либо они испытывают непреодолимое притяжение и страсть. Как правило, первая эмоция очень сильная. Молодые люди начинают общаться, постепенно сближаются и не расстаются ни на минуту. Им кажется, что охватившая их буря чувств будет длиться вечно. Но на практике, представители знака постепенно «выгорают», эмоции притупляются, исчезает желание.

Для многих Водолеев это весомый повод расстаться. Но только для того, чтобы через время возобновить отношения и понять, что лучшего друга, собеседника и любимого человека попросту не существует.

yandex_ad_1 Свой союз они воспринимают, как единение двух родственных душ. Они честны и открыты друг перед другом, в их отношениях нет места лжи и обману.

Хотя существует опасность того, что размеренная жизнь с собственным «зеркалом», спокойное принятие всех его недостатков со временем превратит романтический пыл в союз двух друзей. Он продлится до тех пор, пока кто-то из пары вновь не встретит любовь. В этом случае астрологическая совместимость женщины Водолея и мужчины Водолея сходит на нет. Новые чувства и эмоции кажутся более притягательными, чем жизнь с хорошим товарищем и единомышленником.

В паре мужчина занимает главенствующую позицию. Он лидер и эгоист, который требует постоянного внимания, похвалы, заботы. Женщина безропотно исполняет свою роль и в некотором роде даже идет на жертвы ради своего избранника. Но подобная расстановка сил устраивает обе стороны и воспринимается, как должное. В их отношениях редко встречается борьба и противостояние. Только легкость, счастье и радость.

Но не думайте, что союз Водолеев обходится без ссор. Эти двое очень упрямы, совершенно не желают идти на уступки и будут отстаивать собственную позицию до хрипоты в голосе.

Единственный плюс — духовная близость, уважение и любовь к партнеру быстро «гасят» негативные эмоции и в паре снова устанавливается мир.

Совместимость в интимной сфере

Вы уже догадались, что совместимость женщины Водолея и мужчины Водолея в интимной сфере очень высока. Настоящим фантазерам с нестандартным мышлением и креативным подходом никогда не будет скучно в постели.

Они часто изучают новую литературу, без стеснения используют новые «игрушки для взрослых», просматривают видео. Если для других пар интимные отношения — это результат сердечной привязанности, для представителей воздушной стихии — следствие единения разума. В качестве любовной прелюдии у них обычно выступает жаркий спор на историческую или философскую тему. Когда один партнер чувствует, что любимый человек так же образован, уверенно оперирует различными понятиями, подхватывает мысль или виртуозно переманивает собеседника на свою сторону — для Водолея это лучший афродизиак.

Единственное, чего практически никогда не бывает в их любовной связи — это глубокой эмоциональной привязанности. Представители знака слишком ветрены, свободолюбивы и поверхностны. На уровне подсознания стоит блокировка, которая мешает им полностью раскрыть душу и довериться партнеру.

Интимная жизнь Водолеев — это яркая феерия с загадками, интригами, сюрпризами и секретами. Их фантазия неисчерпаема, страсть не знает границ, а желание доставить удовольствие любимому человеку стоит на первом месте. Именно поэтому измены в паре довольно редкое явление.

Семейная жизнь

Если кому-то посчастливится побывать в доме у семейной пары женщины Водолея и мужчины Водолея, может создаться обманчивое впечатление, что их совместимость 100%. Они всегда рады гостям, оптимистичны, улыбчивы, открыты и общительны. На самом деле эти двое никогда не представят на суд общественности свои проблемы. Вокруг них всегда идеальная картинка. Все неурядицы, которые касаются семьи, остаются в стенах их дома.

yandex_ad_2 К материальным ценностям Водолеи не привязаны. Они умеют зарабатывать деньги и очень легко с ними расстаются. Хотя трудолюбие, честно говоря, иногда хромает. Вполне непринужденно они относятся к знакомству с влиятельными людьми, принадлежности к кругу избранных и множествам деловых контактов. Они никогда не используют их в своих корыстных целях. Хотя за открытость и готовность прийти на помощь, представителям знака и не нужно просить о поддержке сильных мира сего.

Главная проблема, с которой сталкивается семья — несостоятельность в решении бытовых вопросов и ведении совместного хозяйства. Рутина вызывает у них скуку, и желание сбежать. Вместо действия, можно услышать много умных слов, предназначенных для перекладывания обязанностей на чужие плечи. Поэтому очень часто идеальные отношения не проходят проверку реальной жизнью.

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Еще одна проблема, которая влияет на совместимость женщины Водолея и мужчины Водолея — наивность и непомерное самомнение. Они никогда не строят планов, живут сегодняшним днем, пытаются бороться за справедливость и при этом полагают, что весь мир должен крутиться вокруг них. Они убеждены в своей правоте, неотразимости и всеобщем уважении. Иногда, эгоизм просто зашкаливает. Поэтому, уважаемые Водолеи, иногда «включайте свет» на темной стороне вашей натуры и прислушивайтесь к желаниям партнера.

У семейной пары всегда большой дом, наполненный красивыми и необычными вещами. Они умеют друг друга радовать и делать приятные сюрпризы. Влюбленные могу часто спорить, но при этом быстро мирятся. Хотя, если один из партнеров достиг точки кипения, он может хлопнуть дверью и больше никогда не вернуться. Просто из принципа. Это самая эксцентричная, непредсказуемая и необычная семья. Но если они достигли полного взаимопонимания, переступив порог их дома, вы почувствуете, что в воздухе витает настоящее счастье.

Становиться родителями представители знака не спешат. Слишком они любят свободу и праздный образ жизни. Поэтому дополнительные обязанности их пугают и угнетают. Маме Водолею очень сложно найти баланс и не потерять себя после рождения ребенка. Она может бросаться в крайности: проявлять немыслимую любовь или совершенное безразличие, быть ласковой и нежной или жесткой и бескомпромиссной.

Упорядоченный хаос — вот ваша манера воспитания. Постарайтесь найти золотую середину, чтобы ребенок не чувствовал себя лишним или подавленным чрезмерной опекой.

Отец Водолей не всегда точно понимает, чего хочет от собственного ребенка. Давая ему полную свободу, он может срываться из-за плохих оценок или драки во дворе. Зато развлечения придумывает всегда с удовольствием и независимо от состояния семейного бюджета. Ему важно дарить счастье и позитивные эмоции, бывать наедине со своим чадом, делиться с ним мыслями и узнавать о его главных секретах. Поэтому начиная, как довольно неуверенный отец, Водолей постепенно раскрывается и сближается со своими детьми.

Как сберечь союз

Несмотря на хорошую совместимость женщины Водолея и мужчины Водолея, чтобы создать счастливую и крепкую семью, им придется постоянно работать над собой. В отношениях не бывает без взлетов и падений, но любые неудачи вполне преодолимы. Поэтому астрологи советуют девушкам выбрать следующую линию поведения:

проявите все свои актерские способности. Периодически меняйте прическу, стиль одежды, цвет волос. Мужчины этого знака не терпят однообразия, а вы сможете постоянно подогревать интерес к своей взбалмошной и непредсказуемой персоне;

хорошо отзывайтесь о его друзьях, зовите их в гости и иногда отпускайте любимого вместе с ними на любые мероприятия. Даже если вы их откровенно недолюбливаете. Придется терпеть;

поддерживайте его идеи. Водолеям проще строить воздушные замки, чем конкретные цели. Поэтому всячески поощряйте его на карьерные и творческие достижения;

научитесь разбираться в его настроении. Немного задавив каблучком собственную гордость и подстроившись под очередной эмоциональный всплеск своего мужчины, вы сможете избежать частых ссор и конфликтов.

Негласная истина говорит о том, что отношения часто держатся за счет женщины. Но сильный пол также должен приложить усилия со своей стороны:

обращайтесь с любимой женщиной так, как хотите, чтобы она относилась к вам;

никогда не критикуйте ее вкусы;

всегда прислушивайтесь к ее словам и учитывайте интересы. Она только кажется независимой. На самом деле, нуждается в ласке, заботе и внимании;

не ограничивайте ее личное пространство;

всегда сохраняйте самообладание. Представительница воздушного знака не терпит истеричных,

слабохарактерных, женоподобных мужчин.

Совместимость женщины Водолея и мужчины Водолея позволяет им создать крепкие отношения. Они безоговорочно понимают друг друга, у них один взгляд на мир. При этом многогранность представителей знака позволяет им развиваться в разных направлениях. Это является безусловным плюсом.

Не пересекаясь в профессиональных или творческих моментах, Водолеи практически перестают ссориться.

Это два мечтателя, которые не обращают внимания на бытовые проблемы. И это главный камень преткновения. Достаточно распределить обязанности и научиться элементарным правилам ведения хозяйства, чтобы избежать главных неурядиц.

Семья двух Водолеев очень дружная, веселая, оптимистичная, энергичная, а главное, счастливая. Но только при условии, что оба партнера научатся слушать, брать на себя ответственность, соглашаться на компромиссы и перестанут превозносить собственные достоинства и достижения над успехами любимого человека.