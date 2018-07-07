7 признаков того, что ваши отношения действительно серьезные

У женщин невероятно развита интуиция, и всё, что они хотят знать о мужчине, — для них, на самом деле, не секрет. Но, как писал «наше всё» Александр Сергеевич, «обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад!». Несмотря на собственные, вполне ясные ощущения, девушка в отношениях может бесконечно убеждать себя в неких фактах, порой не имеющих к реальности никакого отношения. Обычно это работает в кардинальных полюсах — «всё точно хорошо» или «всё точно плохо». Что ж, для тех, кто убежден в светлом будущем своих пока неопределенных отношений, я рекомендую перечитать статью «Пять признаков того, что отношения пора заканчивать». А тем, кто не столь оптимистичен, — предлагаю проанализировать поведение партнера. Если вы обнаружите эти признаки — перестаньте сомневаться и будьте, наконец, счастливы и спокойны.

Партнер готов к серьезным отношениям. Легче сказать, чем понять это, не так ли? На самом деле всё просто — во-первых, учитывайте возраст. С некоторыми погрешностями я бы назвала цифру 27 — именно после этого рубежа мужчины ощущают в себе готовность и потребность к взрослым отношениям. Разумеется, бывают и исключения, но с большой степенью вероятности парни моложе этого возраста принимают решения импульсивно, не совсем отдавая себе отчет. И могут столь же стремительно передумать, не оглядываясь даже на наличие ребенка. Что касается 27+, это только лучше. Идеальный возраст мужчины для создания семьи — около 30 лет. А вот отсутствие на данный момент чёткого карьерного роста или собственного жилья может не играть существенной роли в желании мужчины начать серьезные отношения. Для некоторых появление надежного партнера в виде любимой женщины — тот самый необходимый толчок для свершений и значительных изменений в жизни. Но есть нюанс. Если у молодого человека есть планы, связанные с переездами, длительными командировками, путешествиями, возможными лишь для холостяка, — скорее всего, серьезных отношений с ним не выйдет. Вписывать в подобный жизненный сценарий жену мужчины, как правило, не очень хотят.

Мужчина изменил стиль жизни, начав отношения с вами. Мужчинам больше, чем девушкам, свойственно в любом возрасте активно встречаться с друзьями, выпивать, оставаться ночевать в гостях, веселиться до утра. И если женщины после 25 лет всё чаще выбирают размеренный бокал вина с подругой и сон по режиму, то «в жизни мальчика первые 40 лет — самые тяжелые». Однако если парень настроен на серьезные отношения и действительно любит девушку, его ритм жизни стремительно меняется — пара не только больше времени проводит вместе, но и выбирает более спокойный режим, связанный с уютным домашним бытом. Если же мужчина агрессивно настаивает на том, что ничего не намерен менять, гуляет допоздна, приходит под утро, видится с друзьями несколько раз в неделю и вполне очевидно предпочитает их общество — объяснять, что это значит, вряд ли нужно. Конечно, речь не идет о том, что отношения с друзьями должны прекратиться, но форма общения с ними при построении семьи неизбежно меняется у обоих партнеров — это проверенный факт.

Он принимает вашу помощь. На начальном этапе отношений может доходить до смешного. Например, многие мои друзья рассказывали, что не разрешали девушке даже мыть в их доме посуду и готовить еду — если не собирались заводить серьезные отношения. Так поступают те, кто остро дорожит своей свободой или не хочет давать женщине ложные надежды. Если же мужчина настроен на серьезные отношения, он будет принимать помощь девушки. Это касается и бытовых мелочей, и полезных советов. Если честно, это вообще очень важный показатель доверия и степени уважения, с которой он к вам относится.

В его планах на будущее всегда присутствуете вы. Это очень важный признак. Всегда обращайте внимание, как мужчина рассказывает о своих планах на будущее. Идеально, если при этом звучит местоимение «мы» — «мы будем жить…», «а что, если мы потом заведем собаку…» и так далее. Что ж, допустим, пока что он внутренне еще не привык к тому, что вместо его одинокого «я» появилось это самое «мы». Однако при настрое на серьезные отношения он будет планировать и отдаленные отпуска, и возможные переезды, и важные изменения в жизни — обсуждая их с вами и давая понять, что вы во все эти моменты будете рядом.

У вас нет поводов для ревности. Если мужчина настроен серьезно, он быстро оборвет все давние связи и закончит общение со всеми любовницами (поверьте, слова «я был свободен» не означают, что у него не было парочки девушек для встреч на ночь). А это значит, что у вас не будет недомолвок и сомнений по поводу того, кто ему звонит или пишет в поздний час. Более того — если мужчине важно ваше спокойствие, он сам всё расскажет и объяснит каждую двусмысленную ситуацию. Не должно быть и паники по поводу того, что вы случайно заглянули ему через плечо во время переписки с кем-то. Разумеется, ни девушка, ни парень не имеют права тайком читать сообщения в гаджетах и компьютерах друг друга. Это тайна переписки и просто уважение прав другого. Но — когда нечего скрывать, то нет и нервного раздражения по поводу якобы проломленного «личного пространства». Всё остальное — увы, только отговорки человека, который темнит и держит кого-то про запас. Как бы отвратительно это ни звучало.

Он вкладывает в вас ресурсы. Разумеется, к ценным ресурсам относятся и время, и отданные эмоции. Но мужчина так устроен, что женщину, которую он считает своей, он хочет и будет баловать. И абсолютно неважно, скуп он или щедр по своему характеру, есть ли у него средства или нет, — если мужчина настроен серьезно, он будет тратить деньги на женщину. Даже если придется крепкой рукой отстранить ее феминистические взгляды и уверения, что ей ничего не нужно. И если вам кажется, что ваш парень просто сдержанный и сухой человек, не склонный к сантиментам и импульсивным тратам, а вы достаточно ясно показали, что со всем справитесь сами, — это всего лишь заблуждение. Скорее всего, однажды ваш партнер сильно изменится и начнет с удовольствием помогать финансово, дарить цветы и помнить, какую шоколадку любит его девушка, — но, увы, это будете уже не вы.

Ваши отношения развиваются. Если оба партнера настроены на создание серьезных отношений, этапы их развития будут проходить достаточно быстро. Когда люди подходят друг другу, решение жить на одной территории принимается уже через несколько месяцев. Сомнения и страхи с обеих сторон — не очень хороший признак. В первые полгода партнеры должны познакомить друг друга с близкими родственниками и друзьями, выстроить планы на ближайшее совместное будущее. И примерно спустя год после начала отношений — принять решение пожениться. Как бы категорично это ни звучало — у пар, которые доверяют друг другу и уверены в своем решении, всё происходит быстро. Затягивание важных решений на годы — признак того, что кто-то из партнеров выжидает варианта получше.

И в завершение — вещи, которые кажутся очевидными. Но как я наблюдаю по своим подругам — не для всех. Предложение от мужчины держать отношения в тайне — очень плохой знак. Не тратьте время на такого человека. Агрессивное нежелание фотографироваться вместе, просьбы не выкладывать совместные карточки — верный признак или того, что парень вас стесняется, или того, что у него есть кто-то еще. Полное отсутствие ваших фотографий в его социальных сетях спустя несколько месяцев отношений, увы, говорит о том же. Конечно, из всех правил есть исключения. И по поводу любого беспокоящего вас момента вы можете поговорить со своим партнером. И если он без агрессии, открыто и честно будет готов объяснить свою позицию — пожалуй, это будет самым важным признаком его серьезного отношения.