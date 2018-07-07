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Новый роман Виктории Коротковой!
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Новый роман Виктории Коротковой! 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Три дня назад экс-участницу «Холостяка» Викторию Короткова и Артёма Юнусова видели вместе на выставке. Тогда все решили — пара больше не скрывает свои отношения. Но сегодня стало известно, что они расстались, а Виктория, по слухам, уже успела закрутить новый роман.
В футбольных кругах уверяют: Короткова встречается с Фёдором Смоловым. Говорят, футболист давно присматривался к девушке, но познакомиться им удалось совсем недавно, на одном из столичных мероприятий.
Вместе Викторию и Фёдора пока не видели — всё-таки у них обоих очень плотные графики, зато они уже фолловят друг друга в. А подписок у Коротковой не так много: либо любимые артисты, либо самые близкие. К какой из категорий относится футболист, пока неизвестно, поэтому ждём продолжения истории.
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