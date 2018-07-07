Актриса «СашаТаня» рассказала, почему не верит в семейные

Валентина Рубцова откровенно рассказала об отношениях с мужем.

Актриса не только уже много лет играет Таню, счастливую жену Саши из сериала, но и в личной жизни невероятно похожа на свою героиню. По крайней мере, актриса уверяет, что ей, как и ее героине, повезло встретить своего мужчину.

С будущим мужем актрису свел счастливый случай почти 20 лет назад. Валентина приехала в кинотеатр на премьеру фильма прямо с тренировки в спортивной одежде. Это поразило бизнесмена Артура Мартиросяна. А общий друг Андрей Григорьев-Аполлонов их познакомил.

«Мы никогда не привязываемся к датам. Для нас каждый день — праздник. Мы утром всегда говорим друг другу хорошие слова и много раз созваниваемся. Есть любимые места, где нам нравится бывать втроем (дочке Софье 6 лет. — Прим. «Антенны»). Любимая набережная в Сочи, море и, конечно, район рядом с дендрарием, где мы живем… Если хотим побыть вдвоем, то опять же идем в какой-то ресторанчик у моря. Правда, больше двух часов мы не выдерживаем, так как оба хотим поскорее к Софье», — делится Рубцова.

По признанию Валентины, они с Артуром похожи. Но в то же время очень разные.

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«Оба перфекционисты, любим порядок. Смотрим одни и те же сериалы и смеемся над одними шутками. Но при этом я не умею и не люблю готовить, а Артур делает это восхитительно».

Более того, несмотря на вполне солидный опыт семейной жизни, пара не верит в кризисы. По крайней мере, с ними не встретились еще ни разу!

«Все кризисы в отношениях выдумали психологи. Главное — просто разговаривать. Поговорили, выплеснули эмоции и снова все счастливы и довольны. Тут я думаю, главное — не играть в молчанку, не уходить в себя. Прятаться в соседней комнате, набирая в рот воды, глупо», — дает советы Рубцова.

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