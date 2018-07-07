В этом году ни одна воронежская пара не сможет пожениться в День семьи

Зато многие запланировали заключение брака на день исторического матча «Россия — Хорватия».

В Воронеже в этом году в День семьи, любви и верности не сможет пожениться ни одна пара. Календарь предательски определил 8 июля — воскресеньем — днём, когда браки не регистрируются. Но, тем не менее, для любителей символических дат в качестве альтернативы выступили — день исторического матча между сборными России и Хорватии в рамках ЧМ-2018 и грядущая «пятница 13-ое». Стоит отметить, что несмотря на народную любовь к символизму, на первом месте по количеству запланированных свадеб оказалось ничем не примечательное 14 июля. Как рассказали «Вести-Воронеж» в городском управлении ЗАГСа, в этот день брак собирается заключить 131 пара. На втором месте оказалось 7 июля. Сегодня, в день исторического матча «Россия — Хорватия», браки регистрируют 102 пары. На третьей строчке — 13 июля. Заключить семейных союз в «пятницу 13-го» вызвались 92 пары. Причём наиболее привлекательной эта дата показалась жителям Коминтерновского района — в этот день в местный ЗАГС пойдут 35 пар. Наименьшее число регистраций браков на предстоящей неделе запланировано на четверг, 12 июля. Только 15 пар из Центрального района решили сыграть свадьбу в этот день.