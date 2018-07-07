31-летняя звезда «Сумерек» Эшли Грин впервые вышла замуж

Спустя пять лет романа и через полтора года после помолвки Эшли Грин и Пол Коури официально стали мужем и женой.

Зак Эфрон, Влюбленные сыграли свадьбу в Сан-Хосе в Калифорнии. На торжестве присутствовали 120 гостей, в числе которых были в Лиам Хемсворт Роберт Паттинсон и Бриттани Сноу, сообщает издание Bride. Актриса шла под венец в полупрозрачном кружевном платье Wendi Williams-Stern.

Эшли Грин и Пол Коури начали встречаться в 2013 году, а спустя три года решили пожениться. В интервью изданию People актриса рассказала о подготовке к свадьбе: «Я просто хочу, чтобы на нашей свадьбе было весело всем, чтобы это не было официальной церемонией. Многие наши друзья, которые готовятся к бракосочетанию, переживают сильнейший стресс. Я так не хочу. Поэтому сейчас мы просто наслаждаемся этим новым для нас этапом — помолвкой». Кстати, в честь помолвки влюбленные сняли очень романтичное видео.