Вся правда о мужчинах: Просто вы ему не нравитесь. И не нужно придумывать ему оправдания

Мужчина может сказать: «У меня жуткий завал на работе; я недавно пережил разрыв серьезных отношений, что стало для меня большим ударом; развод родителей оставил в моей душе неизгладимый след и принес кучу новых хлопот; сейчас мне необходимо сосредоточиться на своей карьере; я не могу завязывать отношения, пока в моей жизни все не наладится; как только мое положение улучшится, я брошу свою жену, подружку, паршивую работенку; я ужасно занят».

Нам проще выпрыгнуть из окна, чем сказать: «Ты мне не подходишь». Мы на сто процентов уверены, что в этом случае вы убьете нас или себя, или нас обоих, или, что еще хуже, начнете плакать и кричать. Даже если не говорим об этом, мы явно показываем вам свое отношение. Перестаньте придумывать для нас оправдания, наши поступки говорят сами за себя: вы просто не нравитесь.

1. Не так уж сильно вы ему нравитесь, раз он не приглашает вас на свидание

Потому что, если вы ему нравитесь, поверьте мне, он обязательно назначит вам встречу

1. Вариант оправдания: Возможно, он не хочет разрушать нашу дружбу

Ужасно не хочется говорить вам об этом, но это оправдание не выдерживает никакой критики. К несчастью, на протяжении всей истории человечества этой отговоркой никогда не пользовались те, кто действительно имел это в виду. Если нас действительно волнует женщина, мы не можем заставить себя остановиться — мы хотим большего. И пожалуйста, не говорите мне, что он просто «боится». Единственное, чего он боится, — и я утверждаю это, испытывая к вам искреннюю симпатию, — так это признаться, что вы совсем его не привлекаете.

2. Вариант оправдания: Наверное, он не решается сделать первый шаг Вы можете намекнуть мужчине, что питаете к нему симпатию, но не следует помогать ему приглашать вас на свидание. Опять повторюсь, милые дамы: того, что вы улыбнетесь и игриво подмигнете ему, будет вполне достаточно.

3. Вариант оправдания: Может быть, он не хочет торопить события

Если вы на самом деле нравитесь мужчине, но существуют глубоко личные причины, по которым он не хочет торопить события, он немедленно скажет вам об этом. Он не оставит вас в неведении, так как ему нужна уверенность, что вы не разочаруетесь и не исчезнете из его жизни.

4. Оправдание типа «Но он ведь дал мне свой номер телефона»

Не позволяйте ему при помощи дешевых трюков заставить вас самой пригласить его на свидание. Если вы интересуете мужчину, он возьмет все хлопоты на себя. Это звучит несколько старомодно, но, когда мужчине нравится женщина, он приглашает ее на свидание.

5. Оправдание типа «Возможно, он про меня забыл»

Будьте уверены, вы произвели на него впечатление. А теперь оставьте все как есть. Если вы ему нравитесь, он будет помнить о вас даже после цунами, наводнения или поражения сборной России в очередном матче. Если же он о вас забыл, не стоит тратить на него время. Знаете почему? Потому что вы великолепны.

Помните:

Любое оправдание по сути значит, что вы мало его интересуете. Мужчины не боятся «разрушить дружбу».

Не поддавайтесь на его уловки и не приглашайте его на свидание. Если вы ему нравитесь, он сам вас пригласит.

Если вы можете его найти, значит он может найти вас. Если он захочет вас найти, он это сделает.

«Эй, давай встретимся на такой-то вечеринке / в каком-нибудь баре / дома у друга» не относится к разряду приглашений на свидание. Даже если вы живете в Нью-Йорке.

Мужчина хорошо помнит, понравились ли вы ему при встрече, поэтому положите трубку.

Вы достаточно хороши для того, чтобы вас пригласили на свидание.

2. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он вам не звонит

Мужчины умеют пользоваться телефоном

6. Оправдание типа «Но он ведь так часто находится в разъездах»

Возьмите себе на заметку: мужчина, который вами интересуется, хочет проводить с вами время. И он удовольствуется пятью телефонными звонками только в том случае, если никак не успевает на самолет, чтобы примчаться к вам.

7. Оправдание типа «Но у него голова занята совсем другими делами»

Самый важный вопрос здесь звучит так: «Это нормально, если мужчина забыл мне позвонить?» Я отвечаю: «Нет». Если только ему не нужно срочно отвезти кого-то в больницу или если кто-то угнал его «феррари». Он никогда не должен забывать о том, что обещал позвонить вам. Если вы на самом деле мне нравитесь, я не забуду о вас никогда. Разве вы не ждете такого парня, который скорее забудет обо всем, что было в его жизни, чем забудет о вас?

8. Оправдание типа «Он говорит не то, что думает на самом деле»

Вот в чем вся проблема: в конце свидания или телефонного разговора многие мужчины говорят вам то, что, как им кажется, вы бы хотели услышать. Они считают, что это лучше, чем ничего. Поэтому если парень, с которым вы встречаетесь, не звонит вам, несмотря на все свои обещания, то стоит ли на нем зацикливаться? Ведь вам нужен мужчина, который по крайней мере может сдержать слово.

9. Оправдание типа «Но он же очень занят»

А сейчас я собираюсь сделать возмутительное, резкое и безапелляционное заявление, касающееся отношений между мужчиной и женщиной: слово «занят» — это полная чушь, его обычно употребляют ослы. Слово «занят» одним залпом может разрушить любые отношения. Чрезвычайная «занятость» может показаться убедительным оправданием, но на деле за этим понятием всегда скрывается мужчина, который не был заинтересован в том, чтобы вам позвонить. Помните: у мужчин всегда найдется время, чтобы добиться того, чего они хотят.

10. Сто процентов опрошенных представителей сильного пола заявили: они всегда найдут минутку, чтобы позвонить женщине, которая им действительно нравится.

Помните:

Если он вам не звонит, значит он о вас не думает.

Если он дает обещания, а потом подводит вас по мелочам, будьте уверены: то же самое случится, когда дело дойдет до более серьезных вещей. Помните об этом и имейте в виду, что этому парню не составит труда разочаровать вас.

Не стоит строить отношения с тем, кто не способен сдержать слово.

Если он не желает делать ни малейших усилий, чтобы успокоить вас и сгладить назревающие конфликты в ваших отношениях, то он просто не уважает ваших чувств и потребностей.

«Занят» — это то же самое, что и «осел». А «осел» — это то же самое, что и парень, с которым вы встречаетесь.

Вы заслуживаете того, чтобы вам, черт возьми, позвонили.

3. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он не признает тот факт, что вы встречаетесь

Проводить вместе время — не значит встречаться

11. Оправдание типа «Он только что пережил болезненный разрыв отношений»

Возможно, он один из ваших самых близких друзей, но как мужчина он увлечен вами не так уж сильно. Остерегайтесь слова «друг». Его часто употребляют мужчины или женщины, которые влюблены в этих мужчин, чтобы оправдать их самое свинское поведение. Выбирая друзей, я отдаю предпочтение людям, которые меня не расстраивают.

12. Оправдание типа «Но мы действительно встречаемся»

Мужчины, как и женщины, стремятся обрести чувство защищенности и безопасности, когда видят, что отношения становятся серьезными. Один из распространенных способов добиться этого — заявить свои права на любимого человека. Мужчина, который действительно увлечен вами, захочет, чтобы вы принадлежали ему безраздельно. А что в этом плохого, девушки?

13. Оправдание типа «Это лучше, чем ничего»

Позвольте напомнить: вам нужен мужчина, который хочет вас, регулярно звонит вам и заставляет вас чувствовать себя самой сексуальной и желанной женщиной на свете. Он жаждет видеть вас чаще и чаще, потому что с каждым разом его чувство крепнет, перерастая из симпатии в настоящую любовь. Отношения, при которых вы встречаетесь с мужчиной раз в две недели или раз в месяц, не ощущая ни любви, ни симпатии с его стороны, могут продлиться день, или неделю, или месяц. Но могут ли они продлиться всю жизнь?

14. Сто процентов опрошенных мужчин заявили, что боязнь серьезных отношений никогда не удерживала их от того, чтобы начать новый роман. Один молодой человек даже заметил: «Боязнь серьезных отношений — это один из мифов большого города». А другой парень сказал: «Именно это мы говорим девушкам, которые в действительности не очень нам нравятся».

Помните:

Мужчины говорят о своих чувствах, даже если вы отказываетесь слушать или не верите их признаниям. «Я не готов к серьезным отношениям» значит «Я не готов к серьезным отношениям с тобой» или «Я не уверен, что ты именно та женщина, которая мне нужна». (Прошу прошения.)

«Лучше, чем ничего» не должно вас устраивать.

Если вы не понимаете, что происходит в ваших отношениях, то нет ничего страшного в том, чтобы притормозить и задать ему пару вопросов.

Попахивает неопределенностью? Хорошего не жди.

Есть на свете один парень, который захочет сообщить всем и каждому, что он ваш бойфренд. Хватит валять дурака, пойдите и найдите его.

4. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он не хочет заниматься с вами сексом

Если мужчине нравится женщина, он всегда хочет прикоснуться к ней Дорогие дамы, вам уже встречалось и еще встретится великое множество мужчин. Мне очень неприятно говорить вам об этом, но некоторые из этих мужчин просто решат, что вы не в их вкусе. И ни один из тех мужчин, которым вы не нравитесь, никогда и ни за что не скажет вам об этом. А скажет он, что… он боится, переживает, изнывает от усталости, испытывает боль от перелома ноги, мучается от простуды, боится (опять). Но правда, простая, жестокая и горькая, ясна как белый день: вы его не привлекаете, а он не хочет делать вам больно.

15. Оправдание типа «Он боится, что ему опять будет больно»

Боится ли он? Да, он боится обидеть вас. Вот почему он никак не прояснил ситуацию с вашими отношениями. Возможно, он даже пытается заставить себя почувствовать к вам хоть что-то, говоря о своей любви и о том, что он не хочет вас терять, но мог бы с таким же успехом расписаться в вашем ежедневнике. Он любит вас как друга. Если бы он любил вас как женщину, он бы не смог контролировать себя и закрутил бы с вами бурный роман, несмотря на все страхи и неприятные воспоминания.

16. Оправдание типа «Я так свожу его с ума, что он не проявляет никакого интереса»

Конечно, многим людям в прошлом приходилось страдать, и теперь они страшатся серьезных отношений. Но знаете что? Если вы действительно нравитесь мужчине, ничто не помешает ему добиться вас, даже боязнь серьезных отношений. Если у него действительно большие проблемы по этому поводу, он может отправиться на бестолковое лечение, но никогда не будет держать вас в неизвестности.

17. Оправдание типа «Но это так здорово»

Раньше считалось, что женщина отказывается заниматься сексом, когда хочет обрести власть над мужчиной. Похоже, что представители сильного пола тоже научились этим пользоваться. Если парень, лежа с вами на диване, радостно уплетает печенье и смотрит кино (и при этом не является геем), то вы его просто не привлекаете.

18. Оправдание типа «Он на все находит кучу объяснений»

Вы можете верить его отговоркам, если хотите, но прежде задайте себе пару вопросов. Устраивают ли вас такие отношения? Самое важное здесь — хотите ли вы чувствовать себя именно так, возможно, всю оставшуюся жизнь? Секс также относится к величайшим удовольствиям, которые может испытать человек. Поэтому по меньшей мере странно, когда человек, с которым вы встречаетесь, мешает вам получить это удовольствие.

19. Помните:

Люди постоянно говорят о том, какие они на самом деле. Если мужчина говорит вам, что моногамия не для него, то нет причин ему не верить.

Общение — это прекрасно. Но если общение сочетается с сексом — это еще лучше. Называйте вещи своими именами, а точнее, называйте друга другом. И найдите себе такого друга, который не сможет удержаться от того, чтобы прикоснуться к вам.

Если у вас заниженная самооценка, то вам придется потратить на ее повышение больше времени, чем на поиски нового бойфренда. Поэтому расставляйте приоритеты в соответствии со своими потребностями.

Если вас прельщает мысль о тысяче и одной ночи, проведенных в объятиях (и только) какого-то мужчины, то заведите себе щенка.

Горячая штучка, где-то ходит мужчина, который очень хочет заняться с вами любовью.

5. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он спит с другой женщиной

Не существует ни одного по-настоящему убедительного оправдания для измены

Какие бы проблемы ни омрачали ваши отношения, они не дают ему права заниматься любовью с другой женщиной. Не спрашивайте, в чем вы виноваты. Не надо брать вину на себя. А если он скажет вам, что это получилось случайно, то помните: измена не бывает случайной. Это не случайность типа «я оступился, и меня засосало болото по имени „Измена“». Он спланировал и воплотил это в жизнь, полностью осознавая то, что это может положить конец вашим отношениям. Помните: если он спит с другой женщиной без вашего разрешения и одобрения, то он ведет себя не просто как мужчина, который не так уж сильно вами увлечен, а как мужчина, которого вы вообще не интересуете.

20. Оправдание типа «Ему нет оправдания, и он знает об этом»

Измена — это плохо. А неумение объяснить, почему ты изменил человеку, еще хуже. Если вам недостаточно одного красного флага, как насчет двух? Не встречайтесь с мужчинами, которые не знают, почему они совершили тот или иной поступок.

21. Оправдание типа «Но я растолстела»

Я полностью уверен, что вам надо сбросить 90 кг в виде вашего никчемного бойфренда, а вовсе не те двадцать килограммов, о которых говорит он. Он изменил вам и обозвал вас толстой. Сколько унижений может вытерпеть человек? Если что-то в ваших отношениях его не устраивает, то он должен поговорить об этом с вами, вместо того чтобы искать утешения во влагалище чужой женщины. К тому же подумайте, как он отреагирует, если вы забеременеете, постареете или у вас появится несколько морщин? Или если вы покрасите волосы в цвет, который ему не понравится? Немедленно избавьтесь от этого неудачника, или я сам приду к вам домой и выкину его оттуда.

22. Оправдание типа «Ему нужно больше секса, чем мне»

Нет никакого оправдания тому, что он вам изменяет. Точка. Есть масса способов решить эту довольно-таки распространенную проблему, которая возникает из-за разницы в сексуальных аппетитах. Как правило, люди начинают с того, что откровенно беседуют на эту тему, и каждый соглашается сделать все от него зависящее, чтобы партнер остался доволен. При этом вовсе не обязательно прыгать в постель к кому-то еще!

23. Оправдание типа «Но он по крайней мере знал ее»

Объясняю другими словами: не важно, любит он вас или нет. Он ясно дал вам понять, каково его отношение к вашему роману. Он пошел на поводу у своих чувств и устроил все так, чтобы оказаться наедине с другой женщиной, поцеловать ее, снять с нее одежду и сделать все остальное, что обычно происходит, когда два взрослых человека занимаются сексом. Можете ли вы после такого продолжать любить его?

24. Сто процентов опрошенных мужчин сообщили, что никогда не занимались любовью с женщиной по чистой случайности. (Но многие из них пожелали узнать, как возникает такая случайность и что нужно делать, чтобы ею воспользоваться.)

Помните:

Измене нет оправдания. Позвольте повторить: измене нет оправдания. Теперь скажите это сами: измене нет оправдания.

Единственное, за что вы несете ответственность при моральном падении другого человека, — это ваши собственные чувства.

Измена есть измена. При этом не имеет значения, с кем он вам изменил и сколько раз это произошло.

С каждым разом изменять становится все легче. Трудно бывает только в первый раз, когда испытываешь угрызения совести и вину из-за того, что не оправдал доверие другого человека.

Обманщики никогда не бывают счастливы. (Потому что все они мерзавцы.)

Неверный мужчина в первую очередь изменяет себе самому, раз он не может построить нормальные отношения с вами.

6. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он хочет видеть вас, только когда он пьян

Если вы ему нравитесь, он будет стремиться увидеться с вами, когда его мозг не затуманен парами алкоголя. Если ваш клоун надевает красный нос каждый раз, когда дело доходит до близости, то это говорит о том, что в ваших отношениях существуют серьезные проблемы.

25. Оправдание типа «Но мне нравится, когда он под хмельком»

Если, сидя в баре, он пьяный говорит что-то вроде: «Детка, ты такая красивая!» и при этом обнимает вас чуть крепче, чем надо бы, то давно пора узнать кое-что: нельзя верить всему, что говорит мужчина, когда он нетрезв. И послушайте бывшего плохого парня: «плохие парни» называются плохими из-за того, что у них полно неприятностей, нет чувства собственного достоинства, к тому же они абсолютно не верят в искренние любовные отношения, зато очень часто они классно одеваются и ездят на крутых тачках. Неужели вам нужен именно такой?

26. Оправдание типа «По крайней мере он пьет не самые крепкие напитки»

Не позволяйте дурачить себя. Парню, который не валится с ног и не писается в штаны от пьянства, не должно сходить с рук то, что он тихо отключает свои мозги другим, более легким способом каждый раз, когда вы вместе. Это все равно интоксикация, это все равно желание избежать ответственности, и это все равно не слишком хорошо для вас.

27. Помните:

Его слова ничего не значат, если он произнес их в нетрезвом виде. «Я люблю тебя» или подобное, сказанное под влиянием любого напитка, более крепкого, чем виноградный сок, не имеет никакой силы в суде и в реальной жизни.

Употребление спиртного и наркотиков — это не путь к самым сокровенным чувствам человека. Иначе люди не стали бы разбивать себе об голову пустые пивные бутылки и пытаться потрогать пламя огня, чтобы узнать, почувствуют они что-нибудь или нет.

Если он хочет видеть вас, общаться с вами, заниматься с вами сексом только тогда, когда он навеселе, — это не любовь, это спорт.

Плохие парни не зря называются плохими.

Вы заслуживаете такого мужчину, которому не нужно ничем накачиваться, чтобы провести с вами время.

7. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он не хочет на вас жениться

Любовь лечит маниакальную болезнь обязательств

Каждый из ваших бывших мужчин, который говорил вам, что не хочет жениться, или не верит в брак, или у него есть сомнения по поводу брака, когда-нибудь непременно свяжет себя священными узами. Только не с вами. Потому что он говорит не о том, что вообще не хочет жениться. Он говорит о том, что не хочет жениться на вас.

28. Оправдание типа «Сейчас все очень усложнилось»

Если вы будете ориентироваться на состояние ваших финансов, выбирая время для свадьбы, этот благоприятный период никогда не наступит. Если бойфренд использует отсутствие денег в качестве предлога, чтобы не жениться на вас, то это ваши отношения находятся в опасности, а никак не его банковский счет.

29. Оправдание типа «Но он весь такой из себя»

Если вам приходится сидеть и думать над тем, как завести разговор о браке с человеком, с которым вас уже довольно долго связывают близкие отношения, то это тревожный сигнал. Немедленно вызовите его на откровенный разговор и выясните отношения. Потом, как только вы будете готовы, отправьтесь на поиски человека, все помыслы которого будут заняты тем, как чувствуете себя вы.

30. Дилемма типа «Разве это действительно предлог, чтобы не жениться?»

Брак — это традиция, которая досталась нам в наследство от предыдущих поколений, поэтому у брака так много противников. Да будет так: если мужчина категорически против брака, а вы обеими руками за, то, пожалуйста, удостоверьтесь в том, что за его нежеланием жениться скрывается исключительно нелюбовь к самому институту брака, а не какие-либо другие чувства или их отсутствие.

31. Оправдание типа «Я просто еще не готов»

Мне неприятно говорить вам об этом, но он не хочет спешить всего по одной причине: он до сих пор не уверен, что вы — та самая.

32. Оправдание типа «Он достаточно насмотрелся других неудачных браков»

Для достойного мужчины встреча с женщиной, с которой он хочет разделить свою жизнь, всегда становится настоящим событием. И, наверное, если он поймет, что это именно та женщина, то не станет сразу же сообщать ей, что одна мысль о регистрации их отношений вызывает у него отвращение.

33. Сто процентов опрошенных мужчин признались, что без сомнений предложили бы руку и сердце женщине, если бы были полностью уверены, что именно она — любовь всей их жизни. Один представитель сильного пола сказал: «Это каким же нужно быть идиотом, чтобы не жениться на женщине, которую любишь?»

Помните:

«Не хочет жениться» и «Не хочет жениться на мне» — это две разные вещи. Удостоверьтесь в том, что вы правильно определили, к какой категории принадлежит ваш избранник.

Если у вас противоположные взгляды на брак, то наверняка найдутся и другие вопросы, которые приведут к разногласиям. Пора составить проблемный списочек.

Если в ваших отношениях ничего не изменяется, то чего вы ждете?

Где-то по земле ходит человек, который хочет на вас жениться.

8. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он вас бросил

«Я не хочу быть с тобой» до сих пор означает именно это 34. Оправдание типа «Я нужна ему»

Не удовлетворяйтесь тем, что ему без вас скучно. Он и должен скучать. Вы ведь такая неповторимая. И все же он как был, так и остался человеком, бросившим вас. Помните, есть только одна причина, по которой он может скучать, вспоминая вас: он думает о том, что не хочет провести этот день с вами.

35. Оправдание типа «После такого решения намного проще»

Если он встречается с вами, зовет вас на свидания, бросает вас и продолжает спать с вами, что, по сути дела, снимает с него всякую ответственность за ваши чувства к нему. Есть одна вещь, которую молодой человек никогда не сделает, если он не мыслит без вас своей жизни: он никогда не бросит вас. Единственный для вас способ узнать, любите ли вы сами себя, — это избавиться от него, причем как можно быстрее.

36. Оправдание типа «Но все так делают»

Хватит держаться за его член, одевайтесь и быстро отправляйтесь домой к своей лучшей подруге. И не ищите предлога, чтобы остаться у него. И не думайте, что вся эта сумасшедшая страсть неминуемо приведет к тому, что вы снова будете вместе. О да, секс после расставания — это совсем неплохо, потому что здорово спать с человеком, которого знаешь. А еще здорово спать с человеком, к которому испытываешь сильные чувства. Это сочетание и делает секс после расставания таким ярким. Но теперь-то вы знаете, что из-за этого в голове возникает настоящая путаница и вы начинаете ужасно себя чувствовать. Посмотрите правде в глаза: вы женщина, а женщины не умеют разделять любовь и секс. И больше не совершайте таких ошибок. Поняли? Вы не так уж сильно ему нравитесь. Ему гораздо больше нравится очень плохая идея, которая маскируется под очень хорошую идею, а именно — секс после расставания. Вот так.

37. Оправдание типа «Но потом он хочет вернуться обратно»

К сожалению, после того как вы расстаетесь, ваш молодой человек начинает подыскивать что-нибудь получше. А когда ему это не удается, его охватывает одиночество и он возвращается «домой». Не похоже на то, чтобы вы очень сильно ему нравились. Просто ему очень сильно не нравится быть одному.

38. Оправдание типа «Я отказываюсь принять тот факт, что он меня бросил»

Мне жаль, что он вас бросил. Пытаясь снова и снова вернуть его, вы наводите бывшего бойфренда на мысль: «Да что я вообще нашел в этой психованной суке?» Запомните один простой совет, дамы: всегда будьте на высоте. Никогда не сходите с ума. Ну хорошо, по сути, это даже не один, а целых два совета. Но, поверьте мне, вы никогда не пожалеете о том, что прислушались к ним. По крайней мере это избавит вас от неприятных воспоминаний о том, как вы изрезали на куски его одежду или выкинули все фото с ним.

39. Помните:

У вас не получится предотвратить расставание с помощью разговора. Дискуссии здесь не помогут. Разрыв отношений — решение окончательное, и обжалованию оно не подлежит.

Секс после расставания не означает, что вы опять вместе.

Прекратите с ним общаться. Пусть он по вас скучает.

Не нужно напоминать ему о том, как вы великолепны.

Он и сам может позаботиться о своем коте.

«Шикарная женщина» никогда не будет терзать его автоответчик.

Где-то вас ждет молодой человек, который будет просто счастлив, что вы вновь не сошлись со своим ужасно противным бывшим бойфрендом.

9. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он просто взял и исчез

Иногда самой приходится ставить точку

Что ж, здесь все предельно ясно. Он дал вам понять, что вы настолько не в его вкусе, что он даже не потрудился оставить вам хоть какую-то весточку о себе. Единственное, что вы должны вынести из этой любовной истории, — это тот факт, что он решил вас оставить. И у него не хватило храбрости сказать вам об этом, глядя в глаза. Дело закрыто.

40. Оправдание типа «Может быть, он умер»

Нет ничего хуже, чем не получить ответа от любимого. Но беда в том, что отсутствие ответа и есть ответ для вас. Возможно, он не написал прощального письма, но его молчание говорит яснее ясного: «Ты мне не нравишься». Единственная причина, по которой вам стоит написать ему снова, — это желание получить явный отказ, теперь уже в словесной форме. Неужели вы забыли? Вы слишком заняты своими поклонниками, и у вас нет времени на такие глупости.

41. Оправдание типа «Так что же, получается, я даже не могу с ним поскандалить в последний раз?»

Первое время, возможно, будет казаться, что вам полегчает, если вы позвоните ему и устроите скандал. У вас может возникнуть ощущение, что вы позволили ему выйти сухим из воды. Но поверьте мне, ничего из того, что вы хотите ему сказать, не будет для него откровением. А вам и так есть на что потратить свое время.

42. Оправдание типа «Но я просто хочу получить ответ»

Вы заслуживаете того, чтобы узнать, что случилось на самом деле? Несомненно. Я могу рассказать, что случилось: вы встречались с ужасным человеком. Самый простой способ исправить эту ошибку — сделать для себя определенные выводы, жить дальше и впредь быть более разборчивой в выборе партнера. Сделайте все это побыстрее, не теряя ни минуты вашего драгоценного времени.

43. Сто процентов опрошенных представителей мужского пола, которые «исчезали» из поля зрения женщины, заявили: они полностью осознавали, что совершили нечто ужасное, и никакие телефонные звонки и запоздалые разговоры не заставили бы их передумать.

Помните:

Возможно, он действительно лежит в больнице, страдая от амнезии, но скорее всего он просто не так уж вами увлечен.

Отсутствие ответа и есть его ответ вам.

Не давайте ему возможности снова вас отвергнуть.

Пусть его мать устраивает ему скандалы. А вы для этого слишком заняты.

Здесь нет никакой загадки: он просто ушел из вашей жизни, и он был вас недостоин.

10. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он женат (сюда же относятся все другие, самые невероятные причины, из-за которых он не может быть с вами)

Если вы не можете любить друг друга свободно и открыто, то это не настоящая любовь. Какими бы сильными и искренними ни были ваши чувства к другому человеку, если он не может ответить на них честно и в полной мере, то есть взаимной любовью, эти чувства ничего не значат.

44. Оправдание типа «Но его жена такая сука!»

Каким бы несчастным ни был его брак и как бы ужасно ни относилась к нему жена, все определенно не так уж плохо, иначе он давно бы ее бросил. Искренние любовные отношения не заслуживают того, чтобы их скрывали. Найдите себе мужчину, который не будет прятать свои чувства.

45. Оправдание типа «Но он такой хороший человек»

Пожалуйста, не пытайтесь игнорировать этот факт. Он женат на другой женщине. Я знаю, вы не такая, как все, и в вашем случае все по-другому, но факт остается фактом: он женат. Если за всю вашу жизнь вы готовы остановиться на красный свет всего один раз, то это именно такой случай. Просто для всех, кто играет в эту игру, ставки слишком высоки.

46. Оправдание типа «Я просто должна подождать»

Если на определенном этапе развития отношений заходит речь о том, чтобы «его подождать», — это тревожный сигнал. Он же не акция, в которую вы собираетесь вложить деньги. Он — мужчина, сердце которого должно быть достаточно открыто для того, чтобы он был готов встретиться с вами и безумно влюбиться в вас. Если вы кому-то действительно нравитесь, он быстро решит все свои проблемы и приложит массу усилий, чтобы не потерять вас.

47. Помните:

Он женат.

Если он не принадлежит вам целиком и полностью, значит он принадлежит ей.

В мире очень много классных и нежных одиноких мужчин. Попробуйте повстречаться с одним из них.

Если мужчина вопит и изрыгает проклятия в адрес бывшей жены или оплакивает предыдущую подружку, пойдите в кино с кем-нибудь другим.

Он женат.

Не надо вступать в ряды тех самых женщин.

Вас не так-то легко забыть. Пусть он сам вас найдет, когда будет готов к новым отношениям.

11. Не так уж сильно вы ему нравитесь, если он ведет себя как себялюбивый эгоист, хвастун или просто как большой придурок

Если он действительно вас любит, то приложит все усилия, чтобы сделать вас счастливой

48. Оправдание типа «Но он правда хочет исправиться»

Любящие люди пытаются хорошо относиться друг к другу и даже получают удовольствие, проявляя к любимым нежность и заботу. Если же у вашего партнера это очень плохо получается, то в итоге вы пожинаете те же самые плоды, что и в ситуации под названием «Не так уж сильно вы ему нравитесь».

49. Оправдание типа «Но его просто так воспитали»

Вовсе не обязательно, чтобы он сходил с ума по вашей коллекции компакт-дисков. Вовсе не обязательно, чтобы ему нравились все ваши туфли. Но любой полноценный и благоразумный мужчина просто обязан сделать над собой усилие и полюбить ваших друзей и вашу семью, особенно если все они такие замечательные люди.

50. Оправдание типа «Но он изменится»

Вспыльчивость — это не временная проблема. Люди, которые кричат на других, просто не умеют контролировать себя и нуждаются в психиатрической помощи. Люди, которые кричат на других, считают, что у них есть на это право. Эй, красотка, вы разве хотите создать такую семью?

51. Оправдание типа «Ведь важно только то, что происходит между нами наедине»

Зачем быть с человеком, которому нужно унижать вас, чтобы почувствовать собственное превосходство? Особенно перед друзьями! А почему вы должны обращать внимание на то, что он относится к вам лучше, когда вы наедине? Ведь он только и ждет того, как бы вывести вас в люди, чтобы унизить. Бросайте его! Поступите в институт и напишите диплом на тему: «Как найти мужчину, которого не стыдно показать своим друзьям».

52. Оправдание типа «Но он просто пытается помочь»

Оскорбительным называется не только такое поведение, когда мужчина избивает женщину. Оскорбительным также можно и нужно считать такое поведение, когда мужчина кричит на женщину, публично унижает ее или напоминает ей о том, что она слишком толстая, заставляя ее тем самым почувствовать себя непривлекательной. Очень трудно поверить в то, что вы заслуживаете настоящей любви, когда кто-то изо всех сил пытается убедить вас, что вы вообще ничего в этой жизни не достойны. Но, как я вижу, все увещевания расстаться с ним на вас все равно не действуют. Поэтому для начала просто осознайте: вы слишком хороши для подобных отношений. Вы слишком хороши для подобных отношений.

53. Оправдание типа «Он просто пока не нашел себя»

Люди постоянно сталкиваются с трудными ситуациями. Но, как говорится, была бы охота — будет ладиться работа. И сильный, независимый мужчина никогда не попросит у вас пятьсот баксов, чтобы заплатить по счету в баре. Поэтому ваши мысли должны быть заняты только тем, как найти такого мужчину, который ни за что на свете не согласился бы паразитировать на вас и вашей семье.

54. Оправдание типа «Может быть, это одна из его маленьких странностей!»

Вы наверняка встретите мужчин, которым не нравится обниматься, целоваться или заниматься сексом. Вы потратите кучу времени, пытаясь понять, как с этим бороться и не вы ли стали причиной такого поведения. Или вы просто придете к выводу, что этим людям не нравится делать то, что, по вашему мнению, является неотъемлемой частью полноценной жизни, и отправитесь на поиски такого человека, который разделяет ваши взгляды.

Шутка звучит, например, так: «Эй, звонила Бьорк , она хочет забрать обратно свое платье». А оскорбление — так: «Боже, ну ты и разъелась!» Но самое важное — это понять, что нужно вам. Все вы определенно заслуживаете лучшего отношения!

55. Сто процентов опрошенных мужчин заявили, что никогда не пытались унизить или расстроить женщину, которая им действительно нравилась. И это самое главное.

Помните:

Не стоит усложнять и без того нелегкую жизнь, разделяя ее с человеком, который доставляет вам много хлопот.

Вы достойны такого мужчины, который в любой ситуации будет вести себя с вами как подобает. (Не забудьте, что и вы должны хорошо к нему относиться.)

Нет никаких причин кричать на другого человека, за исключением тех случаев, когда ему угрожает смертельная опасность.

Придуркам место в цирке, а не в вашей квартире.

У вас уже есть одна задница, зачем вам вторая?

Избавившись от бесполезных людей, вы получите массу свободного времени, которое сможете потратить на то, что доставляет вам удовольствие.

Верьте в себя. Разве может быть иначе?

13. Так что же вам делать?

56. Тут вы спросите: «А что если следующего романа вообще не будет?» А мы ответим: «Отправьте эти страшные мысли в дальнее плавание на корабле, который непременно утонет, потому что ему суждено разбиться о рифы Острова Печали. И мы не хотим, чтобы вы были на этом корабле».

Ваши новые требования:

Я не буду встречаться с человеком, который сам не приглашает меня на свидания.

Я не буду встречаться с человеком, заставляющим меня часами ждать его звонка.

Я не буду встречаться с человеком, не уверенным в том, что он хочет встречаться со мной.

Я не буду встречаться с человеком, из-за которого я чувствую себя сексуально непривлекательной.

Я не буду встречаться с человеком, злоупотребляющим алкоголем или наркотиками, так что это вызывает у меня дискомфорт.

Я не буду встречаться с человеком, который боится строить со мной планы на будущее.

Я ни при каких обстоятельствах не буду тратить время на человека, который уже один раз отверг меня.

Я не буду встречаться с женатым человеком.

Я не буду встречаться с мужчиной, если он на самом деле не добрый, искренний и нежный человек.

А теперь ваша очередь. Только вы знаете, какие еще требования хотите предъявить к вашему будущему избраннику. Запишите их все. И не забывайте о них.

57. СЛОВАРЬ

Это должно значить следующее: я бы никогда намеренно не сделал ничего, что могло бы причинить тебе боль. В некоторых случаях это значит: Просто ты не так уж сильно мне нравишься.

Занят

Это должно значить следующее: сегодня как раз состоялась моя инаугурация в качестве президента Соединенных Штатов. В некоторых случаях это значит: Просто ты не так уж сильно мне нравишься.

Плохой парень

Это должно значить следующее: Парень, от которого нужно держаться подальше. В некоторых случаях это значит: Парень, от которого нужно держаться подальше.

Я не готов

Это должно значить следующее: Я не могу найти свои штаны. В некоторых случаях это значит: Просто ты не так уж сильно мне нравишься.

Позвони мне Это должно значить следующее: Я нечаянно уронил свой сотовый с обрыва в океан. В некоторых случаях это значит: Просто ты не так уж сильно мне нравишься.

Мне не нравится твоя семья

Это должно значить следующее: Я не хочу встречаться с твоей матерью. В некоторых случаях это значит: Просто ты не так уж сильно мне нравишься.

Я боюсь близости

Это должно значить следующее: Я действительно очень боюсь близости. В некоторых случаях это значит: Просто ты не так уж сильно мне нравишься.

И будет вам счастье!