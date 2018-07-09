Появились доказательства новых измен мужа Рапунцель из «Дома-2»

Экс-участница телешоу «Дом-2» Дарья Осенкова опубликовала в социальной сети Instagram свидетельства романтических отношений с Ильей Яббаровым. По ее словам, измены имели место во время беременности его супруги Алены Рапунцель. Сама обманутая ничего не знала о близкой «дружбе» Осенковой и ее мужа, пишет Дни.ру.

Выяснилось, что обвиняемый в неверности супруг регулярно звонил своей любовнице, переписывался с ней, получал от девушки откровенные фото.

Дарья решила, что скрывать правду больше нельзя и сама рассказала Рапунцель о предательстве возлюбленного. Она призналась, что сама «повелась ушами» на сладкие речи Яббарова и очень жалеет о том, что завела с ним недопустимые отношения. Она также добавила, что, по ее мнению, ни жена, ни ребенок Яббарову не нужны. Чем грозит нервный срыв беременной Алене, пока не известно.

Ранее Пятый канал рассказывал о массовой критике в сторону другой Рапунцель — Ольги. Видео, на котором она кормит ребенка грудью в кафе стало поводом для сотен негативных комментариев и осуждения. Юзеры считают странным скрывать имя дочери и ее лицо от подписчиков, но при этом выкладывать интимный процесс кормления ребенка.