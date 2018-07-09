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Появились доказательства новых измен мужа Рапунцель из «Дома-2»
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Появились доказательства новых измен мужа Рапунцель из «Дома-2» 

Пятый канал 12 минут назад
Фото: Пятый канал
Экс-участница телешоу «Дом-2» Дарья Осенкова опубликовала в социальной сети Instagram свидетельства романтических отношений с Ильей Яббаровым. По ее словам, измены имели место во время беременности его супруги Алены Рапунцель. Сама обманутая ничего не знала о близкой «дружбе» Осенковой и ее мужа, пишет Дни.ру.
Выяснилось, что обвиняемый в неверности супруг регулярно звонил своей любовнице, переписывался с ней, получал от девушки откровенные фото.
Дарья решила, что скрывать правду больше нельзя и сама рассказала Рапунцель о предательстве возлюбленного. Она призналась, что сама «повелась ушами» на сладкие речи Яббарова и очень жалеет о том, что завела с ним недопустимые отношения. Она также добавила, что, по ее мнению, ни жена, ни ребенок Яббарову не нужны. Чем грозит нервный срыв беременной Алене, пока не известно.
Ранее Пятый канал рассказывал о массовой критике в сторону другой Рапунцель — Ольги. Видео, на котором она кормит ребенка грудью в кафе стало поводом для сотен негативных комментариев и осуждения. Юзеры считают странным скрывать имя дочери и ее лицо от подписчиков, но при этом выкладывать интимный процесс кормления ребенка.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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