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Ненавидящая футбол англичанка осталась без гостей на свадьбе
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Ненавидящая футбол англичанка осталась без гостей на свадьбе 

Мир24 3 часа назад
Жительница Англии, собиравшаяся выйти замуж, объявила свою свадьбу «торжеством без футбола». В результате несколько гостей отказались прийти на праздник, сообщает The Mirror.
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