Объявившая «свадьбу без футбола» невеста лишилась гостей

Гости отказались прийти на английскую свадьбу, потому что невеста запретила им смотреть трансляцию матча национальной сборной в 1/4 финала чемпионата мира по футболу — и даже проверять счет с помощью смартфонов, сообщил сайт газеты The Mirror. Девушка назвала свадьбу «торжеством без футбола» и объявила чемпионату мира бойкот.

В результате предупреждения невесты часть гостей отказалась прибыть на ее торжество. Друзья и родственники пары посчитали, что игра сборной Англии против сборной Швеции важнее какой-то там свадьбы.

«Это ее свадьба, и в общем-то ее день. Она попросила, чтобы никто не пялился в свои мобильники во время матча, и даже собирается неоднократно напомнить всем гостям, что ее свадьба — свободная от футбола зона», — написал приятель невесты в соцсети.

Некоторые посочувствовали невесте. Но не все. Кстати, после первого тайма команды ушли на перерыв со счетом 0:1 в пользу английской национальной сборной. Что происходит на сегодняшней свадьбе в Англии — неизвестно.