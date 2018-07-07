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Объявившая «свадьбу без футбола» невеста лишилась гостей
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Объявившая «свадьбу без футбола» невеста лишилась гостей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Гости отказались прийти на английскую свадьбу, потому что невеста запретила им смотреть трансляцию матча национальной сборной в 1/4 финала чемпионата мира по футболу — и даже проверять счет с помощью смартфонов, сообщил сайт газеты The Mirror. Девушка назвала свадьбу «торжеством без футбола» и объявила чемпионату мира бойкот.
В результате предупреждения невесты часть гостей отказалась прибыть на ее торжество. Друзья и родственники пары посчитали, что игра сборной Англии против сборной Швеции важнее какой-то там свадьбы.
«Это ее свадьба, и в общем-то ее день. Она попросила, чтобы никто не пялился в свои мобильники во время матча, и даже собирается неоднократно напомнить всем гостям, что ее свадьба — свободная от футбола зона», — написал приятель невесты в соцсети.
Некоторые посочувствовали невесте. Но не все. Кстати, после первого тайма команды ушли на перерыв со счетом 0:1 в пользу английской национальной сборной. Что происходит на сегодняшней свадьбе в Англии — неизвестно.
Швед Златан Ибрагимович и англичанин Дэвид Бэкхем вступили в спортивный спор по поводу исхода матча их команд в ¼ финала ЧМ‐2018. На кону — поход в «Икею».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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