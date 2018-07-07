Анфиса Чехова: я всегда нуждалась в сексе и не хотела быть в браке

40-летняя телеведущая Анфиса Чехова известна не только своей яркой внешностью, которая всегда выделяла ее на фоне других представительниц шоу-бизнеса, но и целеустремленностью. Знаменитость связывает свои сильные стороны с наличием мужских качеств характера и рассказывает, как развивает в себе женственность.

Анфиса Чехова не может похвастаться содействием богатых родителей в достижении успеха. Ее воспитывала мама, которая много сил вложила в дочку. Та выросла и добилась признания в творческой деятельности, на данный момент являясь одной из самых востребованных телеведущих страны. Но в любовной сфере у нее все пока складывается не так удачно, как в карьере. Звезда связывает это со своим желанием быть независимой: «Так уж случилось… Во мне всегда было много мужских энергий! Но моя душа при этом выбрала чересчур женское тело. Моими основными качествами всегда были целеустремленность, авторитарность, умение настоять на своем, решительность, независимость, свободолюбие. Я как мужчина всегда нуждалась в сексе и совсем не хотела быть в браке! Говорила всегда то, что думаю, часто была жестка и агрессивна, бодалась с противниками, совершала широкие жесты, умела зарабатывать деньги и щедро тратить их на всех, кого любила! В карьере эти все качества помогли мне добиться определенного успеха, но как женщину они не делали меня более счастливой. В какой-то момент мне стало очевидно, что моя душа не просто так выбрала именно женское тело, но мужской характер!»

Анфиса занимается йогой и считает, что человек не может обрести гармонию без равносильно сбалансированных энергий Инь и Ян. По словам Чеховой, в каждом живут женские и мужские энергии и во многих одни преобладают над другими. Она считает, что если одна из энергий сильно подавлена, человек теряет много качеств, необходимых для жизни: мужских — решительность и силу воли, женских — сострадание и чувствительность, а также много других, которые называет крайне важными для счастья. Знаменитость считает, что йога усмиряет ее «чересчур подвижный ум», учит мягкости, терпению, дает простор для мудрости, раскрывает в теле все женские энергии и позволяет гармонизироваться внутри себя: «Становится очевидным, что для истинного счастья вовсе не обязательно иметь хоть кого-то рядом! Счастливой можно быть в любые времена и даже в абсолютном одиночестве! Незачем цепляться за других людей в надежде, что они откроют для вас новый мир, полный любви и счастья! Ведь все это есть внутри нас!»

Анфиса Чехова считает, что любовь надо черпать в себе и дарить окружающему миру. Ее философские размышления обсуждаются подписчиками: «Правильно все сказала — найти в себе самой причины для радости и только тогда все станет на свои места». «Мужика вам надо хорошего, Анфиса». «Ага, счастье в нас самих и в 40 котах, ага, где-то я это слышала… Не верю, что человек может быть счастлив в одиночестве». «Все это верно, но сложно довольствоваться только самим собой, всегда хочется радость разделить с кем-то». «Как вы любите все красиво описывать, хорошо, если ваши слова соответствуют действительности, а то все эти разговоры о самодостаточности не более, чем просто хорошо звучат».