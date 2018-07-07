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The Weeknd и Белла Хадид подтвердили свои отношения
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The Weeknd и Белла Хадид подтвердили свои отношения 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Отношения Беллы Хадид (Bella) и кажутся все более и более запутанными. Пара официально до сих пор не подтвердила свой роман, но судя по фотографиям в соцсетях, они проводят вместе очень много времени.
Недавно в Instagram Белла опубликовала фотографию особняка. Поклонники не могли не заметить человека на балконе. А когда почти такой же кадр появился в профиле музыканта, стало ясно — девушка нередко ночует у своего бойфренда. Особняком с фотографий оказался Hidden, который певец купил за миллионов долларов.
К тому же буквально вчера рэпер лайкнул фотографию Беллы в купальнике, которую девушка выложила в свой профиль в. Это первый раз, когда поставил сердечко на ее фотографии с-го года: тогда певец отписался от Беллы в соцсетях и начал встречаться с Селеной Гомес (Selena).
А если учесть, как часто папарацци ловили их вместе на улицах города (в том числе заставали их в жарком поцелуе!), то можно сделать вывод, что пара почти официально заявила: «Мы вместе!». Но мы все еще с нетерпением ждем, когда они сообщат об этом лично.
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