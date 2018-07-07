Тейлор Свифт искупалась с любимым Джо

Сейчас у американской певицы Тейлор Свифт в разгаре проходит музыкальный тур, который пользуется невероятным успехом. Однако, Тейлор решила сделать небольшой перерыв в самой середине своего концертного графика. июля, в День независимости США, певица решила улететь отдохнуть вместе со своим бойфрендом Джо Элвином на острова Теркс и Кайкос. Тейлор и Джо плавали в Атлантическом океане, не обращая внимания на папарацци. Они обливали друг друга водой, улыбались, постоянно обнимались и целовались. А в какой-то момент молодые люди надели водные маски, чтобы понаблюдать за морскими обитателями. Тейлор и Джо выглядели очень счастливыми и радостными вместе.

Напомним, что парочка начала встречаться в мае прошлого года, однако, Тейлор и Джо пытались не привлекать внимания к их паре, но и не скрывали свои отношения. Сейчас, похоже, они решили жить для себя и не обращать внимания на преследующих их журналистов. К слову, известно, что Джо всегда рядом со своей девушкой, молодой человек также же поддерживает Тейлор и во время её музыкального тура.