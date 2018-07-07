Две влюбленные пары поженились в фан‐зоне в Нижнем Новгороде

Две пары из Нижнего Новгорода придумали, как сделать свои свадьбы еще более незабываемыми — сочетаться браком они решили на сцене фан‐зоны FIFA. Кадры церемонии попали в распоряжение «360».

За торжеством наблюдали собравшиеся на фан-зоне поклонники футбола.

Сотрудница ЗАГСа произнесла традиционную речь, которую в связи с обстоятельствами пришлось немного изменить.

«Сумейте пронести остроту и глубину ваших чувств через всю жизнь. Любовь — величайший дар, который нужно беречь. Дорогие молодожены, уважаемые гости FIFA фан-феста, наступает самая торжественная и ответственная минута».

Гости отказались прийти на английскую свадьбу, потому что невеста запретила им смотреть трансляцию матча национальной сборной в ¼ финала чемпионата мира по футболу — и даже проверять счет с помощью смартфонов, сообщил сайт газеты The Mirror. Девушка назвала свадьбу «торжеством без футбола» и объявила чемпионату мира бойкот. В результате предупреждения невесты часть гостей отказалась прибыть на ее торжество.