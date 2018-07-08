Секс с иностранцами: плюсы и минусы, о которых вам необходимо знать

Пожалуй, только ленивый не обсудил поведение любвеобильных иностранных болельщиков во время ЧМ-2018 и наших местных красавиц. Российские мужчины как-то сразу в штыки восприняли конкурентов и принялись всеми способами выражать свое недовольство. Однако нашлись и те, кто встал на защиту наших дам, призывая моралистов оставить их в покое — сами разберутся. Но одно можно сказать точно: заморские кавалеры заставили российских женщин пересмотреть свое отношение к местным мужчинам. А мы решили выяснить, в чем же плюсы и минусы сексуальных отношений с иностранцами и стоит ли игра свеч.

«Наконец-то я увижу настоящего мужчину, который будет смотреть на меня обожающим взглядом, а не с вечно недовольным лицом требовать, чтобы я его развлекала», — Ольга быстро поправила прическу, нанесла блеск и отправилась дефилировать между иностранными гостями. А их, кстати, было немало: от горячих бразильцев и мексиканцев, до романтичных французов, рассудительных аргентинцев и предупредительных японцев. Глаза разбегаются. Ольга решила, что-теперь-то она найдет того, кто подойдет ей по всем параметрам.

К слову, большинство женщин знакомились ради любопытства — действительно, не каждый же день к нам приезжают такие красавцы, другие — в надежде, что найдется заморский принц, который оценит их женственность и заберет с собой заграницу. Но и те, и другие определенно искали новые эмоции и впечатления. Если отбросить в сторону моральный аспект (который так рьяно отстаивали некоторые особо впечатлительные личности), то дамы, по сути, могут сами решать, с кем им знакомиться и заводить отношения. Нужно лишь знать, зачем вы это делаете и к каким последствиям приведут ваши поступки.

И пока многие представители сильного пола осуждающе смотрели на своих соотечественниц, наши женщины искренне наслаждались общением с иностранцами, отмечая, что они намного проще, веселее и, конечно, умеют вдохновлять и очаровывать. Мы решили разобраться вместе с нашим экспертом, психологом, сексологом, тренером центра семейного и сексуального образования Secrets Викторией Бастрыкиной во всех тонкостях этих международных отношений.

Плюсы интернациональных отношений:

Как мы уже писали выше, сначала необходимо определиться, что вы ищете от этих отношений. Или же вам просто захотелось расслабиться и получить удовольствие, почувствовать, как это, когда не вы постоянно ублажаете избранника, в это время как он смотрит по сторонам, а мужчина старается сделать так, чтобы вам было хорошо. Во всех аспектах.

К положительным моментам можно отнести:

Раскрепощенность и желание доставить удовольствие партнерше

Легкий нрав и большая осведомленность в вопросах секса

Возможность научиться чему-то новому

Обмен опытом и положительными эмоциями

Некоторые считают, что российские мужчины слишком зациклены на своих проблемах и не могут похвастаться высокими достижениями в сексуальном плане, поэтому уступают представителям латиноамериканских стран и тем же европейцам. Хотя, конечно, по большому счету все зависит от конкретного человека и нельзя судить обо всех по одному неудачному опыту.

Кстати, несмотря на всю эту шумиху вокруг иностранных болельщиков, есть и положительные моменты. Например, известен вполне конкретный пример, когда россиянка и аргентинец настолько сильно влюбились друг в друга, что буквально через несколько дней после знакомства он сделал ей предложение, подарил кольцо, они устроили помолвку и начали собирать необходимые документы для официальной регистрации, которая, к слову, пройдет на родине жениха. Но таких историй, к сожалению, не так много, как хотелось бы.

Минусы международных отношений:

Однако, если отбросить эйфорию от всего происходящего, то у подобных отношений есть и свои определенные минусы.

Так, например, вы не можете предугадать, где и когда вас накроет страсть и даже если вы практически сразу же будете готовы упасть в объятия страстного Хуана или любвеобильного Диего, то где гарантия, что вы оба вспомните о средствах защиты, а даже если и вспомните, то успеете ли воспользоваться? И хотя согласно статистике, европейские мужчины имеют прямо пунктик в вопросах защищенного секса, все равно не следует терять бдительность и пускать все на самотек. Это, кстати, касается любых отношений — не только с западными, но и с российскими мужчинами.

Кроме того, минусом может оказаться и отличие взглядов на те или иные вопросы (в том числе и в сексе), ведь, например, то, что считается нормой у них, может не вписываться в ваши представления о занятиях любовью.

Языковой барьер — еще один момент, который может сыграть с вами злую шутку и при определенном стечении обстоятельств вы можете быть поняты совсем не так, как планировали. Хорошо, если партнер попадется с чувством юмора и все неловкие моменты перевернет в шутку.

Помимо этого, не у многих людей получается перестраиваться и вместо серьезных перспективных отношений довольствоваться лишь мимолетным увлечением. Поэтому особо впечатлительные будут надеяться на продолжение, которое, увы, в большинстве случаев даже не предполагается. И следует быть готовой к тому, что тот же Педро, который еще сегодня одаривал вас комплиментами и обещал непременно забрать вас с собой, с рассветом просто исчезнет или вовсе переключится на кого-то другого.

Как бы там не было, можно с уверенностью сказать, что отношение российских мужчин и женщин после окончания ЧМ-2018 больше не будут прежними. Первые с обидой восприняли тот факт, что им предпочли зарубежных кавалеров и объявили это чуть ли не предательством, а вторые наконец-то поняли, что могут быть желанными, сексуальными и самодостаточными.

А как вы относитесь к сексуальным связям с иностранцами?