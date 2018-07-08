Татьяна Морозова рассказала, как стать хорошей женой

34-летняя актриса и участница комедийного шоу Comedy Woman Татьяна Морозова , которая недавно во второй раз стала мамой, не делает секрета из счастливой семейной жизни. Она рассказывает подписчицам, как сохранить любовные отношения и сделать их крепче.

Юмористка Татьяна Морозова пребывает во власти позитивных эмоций. Повторное материнство преобразило женщину и она буквально светится от счастья, публикуя снимки с родными. Многим интересно, как ей удается сохранять пылкость чувств с мужем Павлом Титоровым. Она решила поделиться со всеми желающими информацией о том, как стать хорошей женой: «Почему жена непременно влияет на судьбу мужа? Часто можно услышать жалобы жен на своих мужей, дескать, и ленивый он, и невнимательный, и неопрятный, и жадный. До свадьбы совсем другой был — и подарки дарил, и сумки носил. Если она им недовольна и уверена, что достойна лучшего супруга, то он становится безразличным, ленивым, безынициативным — зачем стараться, если самый близкий человек хотел бы заменить тебя другим? Кроме того, если жена считает, что ей нужен муж получше, ее благоверный может начать изменять — ведь она уже совершила эмоциональную измену. Больше всего мужчину поддерживает вера жены в него».

Морозова утверждает, что представителям сильного пола не нравится, когда их избранницы слишком самостоятельны. Видя, как женщины делают их работу, мужчины теряют уверенность в себе и отказываются делать что-либо в принципе. Вместе этого они укладываются на диваны и перестают интересоваться бытовыми вопросами. Знаменитость уверена — в том, что мужья охладевают к своим супругам, виноваты их «вторые половины», которые не демонстрируют свою любовь, грубят. Таким образом, они не вызывают желания дарить цветы и подарки, баловать вниманием. Татьяна Морозова считает, что мужчина становится слабым, если не чувствует поддержки, у него развиваются именно те качества, на которые обращает внимание его женщина: «У всех есть плохие и хорошие качества — не бывает идеальных людей. И только мы, жены, решаем, каким сторонам своего любимого уделить больше внимания».