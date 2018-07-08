Татьяна Морозова рассказала, как стать хорошей женой 

34-летняя актриса и участница комедийного шоу Comedy Woman Татьяна Морозова, которая недавно во второй раз стала мамой, не делает секрета из счастливой семейной жизни. Она рассказывает подписчицам, как сохранить любовные отношения и сделать их крепче.
Юмористка Татьяна Морозова пребывает во власти позитивных эмоций. Повторное материнство преобразило женщину и она буквально светится от счастья, публикуя снимки с родными. Многим интересно, как ей удается сохранять пылкость чувств с мужем Павлом Титоровым. Она решила поделиться со всеми желающими информацией о том, как стать хорошей женой: «Почему жена непременно влияет на судьбу мужа? Часто можно услышать жалобы жен на своих мужей, дескать, и ленивый он, и невнимательный, и неопрятный, и жадный. До свадьбы совсем другой был — и подарки дарил, и сумки носил. Если она им недовольна и уверена, что достойна лучшего супруга, то он становится безразличным, ленивым, безынициативным — зачем стараться, если самый близкий человек хотел бы заменить тебя другим? Кроме того, если жена считает, что ей нужен муж получше, ее благоверный может начать изменять — ведь она уже совершила эмоциональную измену. Больше всего мужчину поддерживает вера жены в него».
Морозова утверждает, что представителям сильного пола не нравится, когда их избранницы слишком самостоятельны. Видя, как женщины делают их работу, мужчины теряют уверенность в себе и отказываются делать что-либо в принципе. Вместе этого они укладываются на диваны и перестают интересоваться бытовыми вопросами. Знаменитость уверена — в том, что мужья охладевают к своим супругам, виноваты их «вторые половины», которые не демонстрируют свою любовь, грубят. Таким образом, они не вызывают желания дарить цветы и подарки, баловать вниманием. Татьяна Морозова считает, что мужчина становится слабым, если не чувствует поддержки, у него развиваются именно те качества, на которые обращает внимание его женщина: «У всех есть плохие и хорошие качества — не бывает идеальных людей. И только мы, жены, решаем, каким сторонам своего любимого уделить больше внимания».
Большая часть подписчиков телезвезды понимает, о чем она говорит: «Очень точно сказано, только вот что делать, если уже совершила ошибку и начала относиться к мужу неправильно, а он взял и сел на шею? И семью разрушать не хочется, но и жить так нет сил». «Я думаю, что у моего мужа нет вообще недостатков, он идеален! Люблю его очень и ценю!» «Спасибо, что рассказали, возьмем на заметку!» «Не всегда все черное или белое, есть полутона. Есть изначально плохие мужчины, невоспитанные, ты его как не мотивируй, толку будет ноль». «Как вы все правильно написали. Многое действительно зависит от женщины, но не все, база, как говорится, должна быть хорошей, иначе ничего не вылепить…» «В целом согласна, но если мужчина бестолковый, то и результата работы над отношениями не будет, как не старайся». Недавно в сети обсуждали признание в любви резиденту Comedy Club Гарику Харламову. Его жена Кристина Асмус назвала его «своей кровью» и самым родным человеком, без которого она не мыслит своей жизни.