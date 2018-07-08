Секс в браке есть: как вернуть страсть в отношения

Вспомни, как в начале вашего романа ты бежала после работы в его объятия с единственным желанием — заняться любовью со своим мужчиной. А сейчас? После работы самая заветная эротическая мечта — лечь наконец-то спать. Да еще и чтобы не трогали. Как вернуть секс в свои отношения? Эксперты гипермаркета condom-shop.ru рассказали нам несколько советов.

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Если кажется, что секс после рабочего дня — не самая удачная мысль, то это в корне неверно! Сексуальные отношения — это целый промышленный конвейер по производству положительных гормонов, которые помогут расслабиться и восстановиться гораздо быстрее. Например, дофамин вызывает душевный подъем и придает сил, серотонин успокаивает и избавляет от тревожности, окситоцин заставляет нас заботиться друг о друге, и, конечно, эндорфин — гормон удовольствия, который вырабатывается во время оргазма, снимает напряжение и усиливает наслаждение от занятий любовью.

Чтобы помочь тебе и твоему мужчине настроиться на романтический лад и решиться на секс вечером трудного дня, дадим несколько советов с помощью эксперта интернет-гипермаркета Condom-Shop.Ru Елены Молчановой

Настраивайся еще днем. Предложи любимому вести смс-переписку, где вы будете описывать ваши сексуальные желания и фантазии. Этот нехитрый трюк позволит вам хотя бы иногда переключаться на позитивные мысли, даст несколько минут отдыха и позволит узнать тайные желания второй половинки, которые можно воплотить в жизнь вечером.

В течение дня тренируй мышцы с помощью вагинальных шариков. Это позволит не только улучшить женское здоровье в целом, но и за счет периодического усиления притока крови к половым органам подготовит твое тело к занятиям любовью.

Не делай секс обязанностью. Это еще одна проблема деловых женщин: они считают себя обязанными всем и каждому — боссу, коллегам, мужу. И как следствие — снижение либидо (наш мозг не любит слово «надо», он любит «хочу»). Расслабься и подумай о том, чего бы тебе сейчас хотелось. Наверняка за усталостью ты почувствуешь нарастающее желание. Перечитай те смс, что ты получила в течение дня от своего партнера и написала ему, и желание возрастет многократно.

Сразу по приходе домой прими теплую расслабляющую ванну. Забудь на время о домашних делах и заботах, отпусти проблемы рабочего дня и просто получай удовольствие. Как только ты «смоешь» с себя напряжение и стресс, тебе будет гораздо легче переключиться на что-то более романтичное.

Перекуси. Приготовь морепродукты или какой-нибудь легкий салат. Если есть настроение, можешь выпить бокал вина. Чувство насыщения располагает к дальнейшей любовной игре. Главное — не переедай, иначе вас вместо любовных приключений будет тянуть спать.

Попроси любимого сделать тебе массаж стоп или полностью ног. На стопах расположено много рефлекторных зон, стимуляция которых будет передаваться половым органам, а массаж ног расслабит венозную систему и создаст дополнительный приток крови. Важный момент: для того чтобы добиться возбуждения, массажные движения должны идти снизу вверх, то есть от стоп к бедрам, как бы подгоняя кровь вверх.

Используй возбуждающие кремы из секс-шопа. Их действие способствует расслаблению и возбуждению, опять же за счет дополнительного притока крови, а феромоны, входящие в их состав, помогут легче настроиться на любовную игру.

Если мысли все еще витают где-то на работе, посмотри совместно с партнером какой-нибудь легкий эротический фильм. Будь уверена, тебе не составит труда переключиться на того, кто находится рядом.

Будь эмпатична по отношению к своему партнеру и уважай свои желания. Не надо себя насиловать и планировать стахановские подвиги в постели, если в течение двух последних недель ты защищала важный квартальный отчет. Как показывает практика, главное препятствие к занятиям сексом после тяжелого дня — это именно неспособность партнеров расслабиться. Следуй вышеперечисленным советам, начни с невинной прелюдии, легких поцелуев. Прислушивайся к себе.

Если у тебя есть нереализованная нежная чувственная фантазия, то, возможно, пришло время претворить ее в жизнь. Игры в горячее-холодное, нежное исследование тела с помощью кисточек и красок или просто перышка — это то самое, что, с одной стороны, позволит окончательно расслабиться, с другой — обеспечит постепенное нарастание страсти, которое сейчас необходимо.

Хороший секс — великолепное средство от бессонницы и природное снотворное. Поэтому после страстной ночи с любимым мужчиной ты проснешься хорошо отдохнувшей, бодрой и полной сил.

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