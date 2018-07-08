Где границы «здоровой» ревности и можно ли от нее «вылечить»

Многие женщины, которым достался ревнивый муж, тешат себя надеждой, что со временем он изменится, успокоится. Но можно ли излечить человека от ревности?

Семейный психолог, нарративный практик Олеся Симонова говорит, что в браке с ревнивцем женщине приходится на многое закрывать глаза и особенно важно выработать определенную линию поведения:

— Женщины, оправдывая супруга, зачастую говорят: «Ревнует — значит, любит!» И правда, когда любишь человека, ревновать его вполне естественно. Так мужчина заявляет права на ценный для него «объект», обозначает свою территорию. Если муж совсем вас не ревнует — это повод задуматься, действительно ли вы ему нужны, дорожит ли он вами. Но бывает, что бесконечные вспышки ревности превращают семейную жизнь в ад. И тут необходимо различать причины и симптомы этого чувства, чтобы разобраться в проблеме и понять, как правильно себя вести с деспотичным супругом.

Здоровая ревность — это реакция мужчины на реальную угрозу, — считает психолог. — Иногда женщина даже не замечает, что сама подкидывает супругу поводы для ревности. Ее причины кроются в поведении жены:

Она не посвящает мужа в свои дела. И это его беспокоит, настораживает.

Она общительна, у нее много друзей, с которыми она с удовольствием проводит время, не привлекая супруга в их компанию. Ему, разумеется, обидно, что жена отдает предпочтение подругам, оставляя его в стороне.

Она привыкла нравиться мужчинам и даже в присутствии мужа позволяет себе флиртовать с ними, уязвляя его самолюбие.

Она хочет оставаться для мужа загадкой, что-то недоговаривает, умалчивает. А он может подумать, что ей есть что скрывать.

Симптомы

Муж эмоционально переживает, когда к вам проявляют интерес посторонние мужчины, но даже когда злится, не взрывается, не предъявляет беспочвенных обвинений. Он часто припоминает вам некие оплошности в поведении, высказывает претензии, но делает это спокойно, без надрыва и агрессии. Он хоть и ревнивый собственник, но все равно доверяет вам, не мучает подозрениями, уважает ваше право на свободу.

Что делать

1. Если обоим супругам нравятся отношения с огоньком, то без провокаций и разборок вам станет скучно. Но если для вас важно спокойствие в семье, постарайтесь выстроить доверительные и открытые отношения.

2. Успокойте мужа. Просто объясните ему, что он для вас любимый и единственный мужчина. Или признайтесь, что вы тоже его ревнуете, но стараетесь этого не показывать.

3. При любых вспышках ревности сохраняйте спокойствие. Выяснять отношения, когда внутри мужа бушуют эмоции, бессмысленно. И на придирки и обвинения лучше реагировать молча. Подождите, пока ураган утихнет. Бывает, что вспыльчивый супруг потом и сам себя корит, что сорвался, осознает, что перегнул палку, но ему тяжело в этом признаться. Сделайте первый шаг к примирению, не держите обиду в себе, а лучше подойдите, обнимите, приласкайте мужа.

4. Ни в коем случае не провоцируйте супруга. Ни о каком флирте с другими мужчинами, разговорах о них или о своих бывших, даже в шутливом тоне, не может быть и речи.

5. Проводите побольше времени вдвоем. А если идете встречаться с друзьями или подругами, зовите его почаще с собой. Он скорее всего откажется, но ваша открытость избавит его от лишних подозрений.