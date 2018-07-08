Ещё
Самые большие ошибки мужчин в сексе по версии женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые большие ошибки мужчин в сексе по версии женщин 

МедикФорум 42 минуты назад
Фото: МедикФорум
Женщины рассказали о самых больших ошибках, которые мужчины совершают во время занятий сексом. Эта информация поможет представителям сильного пола производить неизгладимое впечатление на своих партнерш. Сегодня мужчины и женщины в постели являются куда более раскованными, чем полвека назад. Ещё в 1960-е годы на супругов, которые практиковали оральный секс, могли смотреть, как на потерявших все представления о морали и нравственности людей, а анальный считался настоящим извращением. Сегодня все изменилось. Но очень важно правильно заниматься любыми видами секса, доставляя радость своему партнеру, а не раздражение. Сексологи выяснили, какие ошибки мужчины чаще всего совершают во время секса. К числу наиболее распространённых и вызывающих самое резкое раздражение женщины относят желание мужчин получать оральное удовольствие, не спрашивая на это разрешение. Другими словами, мужчина чуть ли не силой подводит голову женщины к своему половому члену или же сам подносит его ко рту. Женщины считают, что их партнеры должны спрашивать о том, если у женщин настроения заниматься оральным сексом, а не принуждать к нему. В противном случае это становится крайне неприятным и даже агрессивным занятием. В целом, женщинам не нравится, что мужчины вообще не интересуются всем тем, что больше всего заводит их партнерш и доставляет им удовольствие в постели. Это ещё одна наиболее распространённая ошибка мужчин. Если партнеры ведут откровенные разговоры об этом, а не экспериментируют, то женщины испытывают гораздо больше удовольствия от секса. Ошибкой является потеря интереса к женщине после оргазма, который испытывает мужчина. Многие представители сильного пола перестают стимулировать свою партнершу, отказываясь даже от простых объятий и поцелуев, после того, как получают удовольствие. Таких партнеров женщины считают чрезмерными эгоистами, и заниматься сексом с ними более не стремятся. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
10 основных причин для развода по мнению женщин В число самых главных сексуальных фантазий попала любовь Потеряла девственность в 32 года из-за «неприступного» влагалища
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине20
Российские звезды до и после пластики13
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать25
Наболело: «После школы меня украли замуж»46
Тилль Линдеманн высказался о романе с Лободой18
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение