8 свадебных фотографий звезд, которые вы наверняка не видели

Что может быть трогательнее, чем через много лет после свадьбы пересматривать фотографии, на которых запечатлен тот самый момент, когда вы сказали заветное «Согласна».

Воодушевившись настроением Дня семьи, любви и верности (отмечается в России 8 июля), «Летидор» отправился в «Инстаграм» звезд на поиски самых романтичных свадебных фотографий.

Имейте в виду, что эти истории любви начались не год и даже не пять лет назад. И от этого они становятся лишь интереснее.

Эмма и Александр Малинины

Фото: Starface.ru 13 февраля — судьбоносный день для этой пары. 28 лет назад в этот день Александр и Эмма отправились в ЗАГС. На нем — черный смокинг с бабочкой, на ней — платье цвета чайной розы.

Наверное, вы удивитесь, но и сейчас Малинины такими же глазами смотрят друг на друга.

13.02.90 🙏♥️♥️😊👍

Публикация от Dr.med.Emma Malinina (@doktoremmamalinina)

13 Фев 2018 в 5:14 PST За все эти годы мне ни разу не стало скучно рядом с ним. Мы интересно живем. Мне кажется, что ни Саша, ни я никогда не будем пенсионерами, потому что для нас жизнь — это движение,

— призналась Эмма Малинина в интервью Tele.ru.

Напомним, пара воспитывает двух общих детей — двойняшкам Фролу и Устинье в этом году исполнится 18 лет.

Фото: Starface.ru Буквально через неделю (15 июля) бирюзовую свадьбу отметит эта звездная пара. 18 лет назад Анжелика и Леонид решили дважды сказать друг другу «да». Первый раз они это сделали в одном из столичных ЗАГСов, а во второй — в Венеции!

Публикация от Анжелика Варум (@avarum)

6 Авг 2014 в 4:25 PDT Без любви совместная долгая жизнь невозможна, кто бы что ни говорил. Просто любовь эта такая штука, которая, называясь одним и тем же словом, с каждым годом приобретает разные значения. Нежность, привычка, комфорт, родной секс… Все, из чего состоит жизнь вдвоем, — это и есть любовь. И сейчас любовь для меня все ближе к понятию «судьба»,

— говорил Леонид Агутин в интервью журналу Hello! три года назад.

Виктория и Антон Макарские

Фото: www.visualrian.ru На днях эта пара отпраздновала хрустальную свадьбу. Если попросить Викторию одним предложением охарактеризовать тот счастливый день, она вам ответит: «3 июля 2003 года, в 15.00, в Грибоедовском певица Виктория Морозова стала просто счастливой женой Викторией Макарской ».

Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie)

3 Июл 2018 в 6:45 PDT Макарская активно общается со своими подписчиками в «Инстаграме». Часто поклонники спрашивают, не посещала ли супругов мысль о разводе. В одном из своих постов Виктория рассказала о позиции своего мужа на этот счет:

Как любит говорить Антон: «Про развод не думал никогда! Только про убийство!»

И пожелала всем семьям понимания, любви, смирения и терпения.

Глядя на фото звездных супругов и их двоих детей Марию и Ивана, сомневаться не приходится, что именно по этим принципам семья и живет.

Фото: Starface.ru В этом году звездная пара отметит 15-ю годовщину со дня свадьбы. Заветное «Согласна» известная певица сказала харизматичному танцору в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга.

Как призналась Наташа в интервью «7 Дней» , у нее с этим городом невероятная духовная связь, несмотря на то что она там не родилась и не училась.

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

21 Авг 2017 в 3:54 PDT Что касается духовной связи Королевой и Глушко, то из года в год она становится все прочнее.

Самое сложное — это первые годы совместной жизни, потому что эйфория влюбленности проходит, и начинается обычная жизнь. Бушевали и страсти, и ревность друг к другу. Но сейчас, когда ты живешь с человеком столько лет, то знаешь все его трещинки, закидоны и умеешь с этим работать. «Появляется чувство единения, и ты этим очень дорожишь, боишься потерять. Наверное, только так можно прожить долгую счастливую жизнь,

— сказала Королева в интервью порталу Woman.ru

Напомним, пара воспитывает сына Архипа. В этом году молодому человеку исполнилось 16 лет.

Екатерина и Александр Стриженовы

Фото: www.visualrian.ru В этом году 24 октября звездная пара отметит 31-летие со дня образования семьи. Не удивляйтесь, мы ничего не перепутали — Екатерина и Александр поженились, едва достигнув совершеннолетия.

Публикация от anastasia strizhenova (@anastasia_strizhenova)

24 Окт 2017 в 1:13 PDT Разумеется, чаще всего у Стриженовых интересуются секретом их брака. В интервью журналу „7 Дней“ телеведущая рассказала Екатерине Рождественской о психологическом тесте, который позволяет проверить, не прошла ли любовь:

Надо посмотреть, как твой муж ест. Если одного из супругов начинает раздражать, как второй ест, — все, надо разводиться. Иначе очень скоро все будет как в анекдоте — хотел сказать: „Дорогая, дай мне кофе“, а вместо этого случайно вырвалось: „Ты мне, зараза, всю жизнь испортила“. Так вот, это не наш случай. Меня не раздражает даже, что Саша никогда не убирает за собой постель.

Кстати, в этом году у Екатерина и Александр стали бабушкой и дедушкой. Внука Петра Стриженовым подарила старшая дочь Анастасия.

Виола и Валерий Сюткины

Фото: www.visualrian.ru 17 июня практически одновременно в „Инстаграмах“ Виолы и Валерия появилось обращение: Сюткины поздравили друг друга с атласной свадьбой! Влюбленные поженились в 1994 году.

17 Июн 2018 в 8:17 PDT Наверное, вы удивитесь, но одним из главных секретов гармоничных отношений известный музыкант называет личное пространство, которое должно быть у каждого члена семьи.

Например, по тем вопросам, которые касаются исключительно меня, то есть моей мамы или старших детей, я не советуюсь с женой и рекомендую ей со мной эти темы не обсуждать. А в остальном я жене уступаю. Мне кажется, что секрет счастливой семейной жизни очень прост: мужчина должен быть рыцарем,

— сказал Валерий Сюткин Tele.ru.

Фото: Starface.ru Кажется, еще вчера поклонники Валерии напевали песню „Была любовь“ и гадали, какие отношения связывают ее с продюсером Иосифом Пригожиным. Однако с того момента, как Валерия вернулась на сцену и стала женой Пригожина, прошло уже 14 лет!

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

5 Июн 2018 в 5:57 PDT В интервью Иосиф Пригожин не раз отмечал, что в то время мало кто верил в их с Валерией союз: кто-то называл эти отношения грамотным пиар-ходом, а кто-то и вовсе делал ставки на то, как быстро их брак распадется.

Однако этого не произошло, и вряд ли когда-нибудь произойдет. В этом году влюбленные обвенчались!

Анна и Андрей Мерзликины

Фото: Starface.ru Анна и Андрей поженились 12 лет назад. В 2006 году день их свадьбы (4 марта) выпадал на субботу масленичной недели. Интересно, что отношения пары начались в Прощеное воскресенье и ровно через год, в канун этого праздника, влюбленные стали мужем и женой.

Публикация от Анна Мерзликина (@anna.merzlikina_)

20 Июн 2018 в 12:42 PDT В одном из своих постов в „Инстаграме“ Анна сформулировала постулат счастливой семейной жизни. Она подметила интересную закономерность, что в общении с близкими людьми мы часто ведем себя так, как не позволили бы по отношению к посторонним, — например, можем переходить на повышенные тона или использовать нелицеприятные сравнения:

Даже друзей мы больше щадим. Почему? Вероятно, потому что мы изучили близкого человека и знаем, что от него ждать, а от малознакомого можно и схлопотать, поэтому мы вынуждены быть с ними любезными. Но может стоит помнить об этом и относится бережнее к своим близким?

По всей видимости, Анна и Андрей именно так и поступают. В 2016 году известный актер стал отцом в четвертый раз: у Федора, Серафимы и Евдокии появился младший братик Макар.

Фото: Instagram@koroleva, Starface.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, „ВКонтакте“ и „Одноклассниках“!