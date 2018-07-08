«Красивая супруга»: глава Крыма показал свадебное фото в семейный праздник

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с Днем семьи, любви и верности и опубликовал в своем Instagram свадебное фото, сделанное в сепии много лет назад.

"Сердечно поздравляю с Днем семьи, любви и верности! Желаю всем семьям любви, согласия, благополучия, всего самого доброго", — написал он.

Пользователи соцсети оставили множество комментариев под фото, где выразили свое отношение к известной семейной паре. Большинство людей были поражены красотой первой леди Крыма — Еленой Аксеновой

"Какая прекрасная пара, на лицо видно. Счастья вам и всем кто в паре, а кто нет — подумайте", — написала nataliyakud8.

"Какая супруга красивая!", — прокомментировала nadin_shmel2120.

Также некоторые пользователи отметили, что старые фото, снятые на пленку имеют особенно красивы.