Ещё
«Красивая супруга»: глава Крыма показал свадебное фото в семейный праздник
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Красивая супруга»: глава Крыма показал свадебное фото в семейный праздник 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с Днем семьи, любви и верности и опубликовал в своем Instagram свадебное фото, сделанное в сепии много лет назад.
"Сердечно поздравляю с Днем семьи, любви и верности! Желаю всем семьям любви, согласия, благополучия, всего самого доброго", — написал он.
Пользователи соцсети оставили множество комментариев под фото, где выразили свое отношение к известной семейной паре. Большинство людей были поражены красотой первой леди Крыма — Еленой Аксеновой.
"Какая прекрасная пара, на лицо видно. Счастья вам и всем кто в паре, а кто нет — подумайте", — написала nataliyakud8.
"Какая супруга красивая!", — прокомментировала nadin_shmel2120.
Также некоторые пользователи отметили, что старые фото, снятые на пленку имеют особенно красивы.
РИА Новости Крым: последние новости
В Крыму третьи сутки ищут пропавшего в горах мужчину Ночь на Ивана Купала: как крымчане искали папоротник и водили хороводы Венки, разнотравья и хороводы: видео празднования Ивана Купала в Крыму
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине20
Российские звезды до и после пластики13
10 самых богатых детей с YouTube
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать27
Наболело: «После школы меня украли замуж»48
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение