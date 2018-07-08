Экс-солистка «Миража» призвала девушек любить иностранцев

Теперь на защиту российских девушек, мечтающих покорить иностранцев, встала экс-солистка «Миража» и группы «Звезды» Наталия Гулькина. Еще до начала чемпионата мира по футболу некоторые российские депутаты призвали россиянок не встречаться с иностранцами, а после к ним присоединились и самые обычные люди (мужчины, видимо, просто приревновали красавиц).

Певицу очень обидели высказывания россиян о поведении наших соотечественниц в интернете и прессе, и звезда не стала молчать.

Поддержала девушек, желающих лучшей жизни, певица оригинально — записала песню «У тебя есть я» и даже сняла клип, режиссером которого стал Алексей Игудин.

«У любви нет ни границ, ни нации! Какая разница, кого любить — иностранца, моряка или болельщика футбола? Главное — чтобы все были счастливы! Думаю, что многие поборники морали и сами были бы не против завести романтические отношения с иностранками, но на мундиаль приехали преимущественно одни мужики. А вообще, хочу всем напомнить, что наши девушки не только самые красивые, но и самые преданные. Мы всегда дожидаемся своего героя даже из самых дальних плаваний!»

Правда, следить за тем, не ждут ли твоего избранника в Бразилии жена и пятеро детей, все-таки стоит.

Наталия Гулькина: «Он вышел на сцену и достал кольцо»

Наталия Гулькина готовится к свадьбе

Читайте также: