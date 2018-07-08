«Беременею и развожусь каждый год»: Мила Кунис отреагировала на публикации СМИ

Злопыхатели часто выдают желаемое за действительное, особенно это касается личной жизни знаменитостей. Звездам шоу-бизнеса то и дело приписывают разводы, беременности и многочисленные небылицы. На слухи они в большинстве своем стараются не реагировать, но 34-летняя американская актриса Мила Кунис решила высказать свое мнение на этот счет.

Голливудские звезды часто становятся героями таблоидов даже без видимых на то причин. Всему виной желтые издания, которые в погоне за сенсациями и желанием заработать на них публикуют недостоверные сведения о медийных персонах. Актриса Мила Кунис который год счастлива в браке с Эштоном Катчером , вместе с которым воспитывает двоих детей, но в СМИ часто появляются публикации о разводе знаменитостей или о третьей беременности красавицы.

Мила старается не читать прессу и не реагировать на домыслы, но четко обозначила свою позицию: «Я не читаю новостей о себе — не знаю, что там пишут. Вот только в курсе, что беременею и развожусь каждый год. Я часто вижу заголовки на обложках таблоидов, когда направляюсь в магазин за продуктами». Многие не любят артистку, обвиняя ее в распаде некогда счастливой пары Эштона Катчера с Деми Мур . Та болезненно переживала разрыв, да и он сам признавался, что после расставания с экс-возлюбленной неделю ничего не ел, пребывая в депрессии. Как бы то ни было, Кунис старается не обсуждать с журналистами отношения мужа с коллегой, концентрируясь на своей семье с ним.

Пользователи считают, что Мила правильно относится к слухам вокруг себя, не воспринимая их всерьез: «Она такая яркая и харизматичная! Правильно все сказала». «Мне она очень нравится, отлично играет и вообще ведет себя!» «Смешно отреагировала, что она еще могла сказать?» «Кто знает, может и беременна третьим, поклонникам ведь интересно читать о своих кумирах». «Да, все эти газетные „утки“ давно надоели, надо узнавать новости от первого лица». «Молодец, она умеет поставить не место критиканов и надоедливых журналистов». Мила Кунис вместе с мужем воспитывает трехлетнюю дочку Уайетт и годовалого сына Димитрия. При этом Эштон Катчер не хочет оставлять свое многомиллионное наследство детям.