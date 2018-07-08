Снять розовые очки: психолог поделилась секретами крепкой семьи

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. К семейной жизни необходимо готовиться на начальной стадии отношений, уметь уступать и не идеализировать партнеров. Таким мнением в эфире радио «Спутник в Крыму» поделилась доцент кафедры психологии КИПУ Таисия Данилова.

"Секрет счастливого брака — подготовиться к тому, чтобы вступить в отношения и в процессе построения этих отношений понимать, что семья — это каждодневный, колоссальный труд, который требует вложения всех человеческих ресурсов. Если барышня начиталась романтических бестселлеров и представляет семейную жизнь, как бесконечный праздник, брызги шампанского и цветы, — то романтические представления быстро разрушатся о быт. И это в конечном итоге приведет к распаду отношений. А если к этому относиться, как к некоторому служению, важной миссии, тогда есть возможность по-другому воспринимать вещи, которые происходят в семье", — уверена эксперт.

Она также пояснила, почему большинство современных мужчин и женщин предпочитают карьеру семье. По ее мнению, инвестировать в карьерный рост и саморазвитие гораздо легче.

"Человеку хочется быстрых результатов, повысить свою самооценку, внутреннее мироощущение, а семья — это длительный проект. Поэтому людям легче инвестировать в себя, а не в семью", — предположила Таисия Данилова.

Чтобы не избегать отношений и без страха начать строить семью, психолог рекомендует на начальной стадии отношений продумать стратегию поведения и разобраться со спорными моментами, которые могут испортить совместную жизнь в будущем.

"Нужно принимать правила, конституцию, бюджет. В процессе могут быть внесены поправки в конституцию. Чем раньше вы это сделаете, тем будет лучше", — подчеркнула она.

По мнению Даниловой, киты, на которых держатся семейные отношения, — ответственность и забота со стороны мужчины, уважение и мудрость со стороны женщины.

"В нашей культуре укоренилась свобода в совершенно извращенном понимании, которая встраивается в картину мира и не дает большому количеству людей, в основном, мужчинам, адекватно оценивать свою роль в семье. Мужчина принимает ответственность за семью, и на нем семья держится. Женщина должна чувствовать, что она на него может опираться. И первое, что она будет демонстрировать, — максимальное уважение", — уверена Данилова.

Еще один фактор, который влияет на длительность отношений, отмечает психолог, гибкость в реакциях на происходящие изменения и умение уступать.

"Современная семья должна быть гибкая, потому что быстро все меняется. Сегодня ты на коне, а завтра все меняется, и жена зарабатывает больше тебя, но это не значит, что из-за этого должна разрушаться семья. Умный мужчина в мелочах должен женщине уступать. А в вопросах принципиального характера, на которых базируется семья (они касаются воспитания детей, дальнейшей жизни семьи, стратегии взаимоотношения с миром), мужчина не должен уступать, иначе оба останутся у разбитого корыта", — подытожила Данилова.