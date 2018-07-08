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Гуф и Кети Топурия поссорились?
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Гуф и Кети Топурия поссорились? 

Popcake.tv 18 минут назад
Фото: Popcake.tv
Гуф и Кети Топурия очень долго скрывали свой роман от публики, но в конце концов решили начать делиться своим счастьем с поклонниками. В их аккаунтах в можно найти совместные фотографии с отдыха и даже публичные признания в любви.
Но вчера Гуф выложил в свой профиль фотографию с Кети с подписью «Всё сложно». Судя по обстановке, она была сделана во время их недавнего отдыха. Поклонники парочки сразу же начали переживать за их отношения. «Надеюсь, вы решите все свои проблемы. Я верю в вас!» — написала одна из фанаток.
Некоторые пользователи сети предположили, что подпись относится к матчу Россия-Хорватия, а не к личной жизни Гуфа. Надеемся, что так оно и есть и ребята еще покажут нам на своем примере, что такое истинная любовь.
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