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Как улучшить секс в летнюю жару
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Как улучшить секс в летнюю жару 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Жаркая погода не повод отказываться от жаркого секса. Вот несколько способов, которые подарят вам новые ощущения.

Охлаждайте свои секс-игрушки

Попробуйте перед использованием положить в холодильник стеклянные или керамические девайсы для секса и посмотрите, что будет с вами и вашим партнером. Контраст и тепла и холода позволит пережить новые эмоции.

Кусочки льда во рту

Дайте кубику льда растаять на языке, а затем приступайте к оральным ласкам и наслаждайтесь реакцией любимого.

Минимальный контакт

Попробуйте найти такое положение, чтобы ваши тела соприкасались, как можно меньше. В идеале касаться друг друга только гениталиями. Догги-стайл подойдет, но попбробуйте поэкспериментировать.

Охлаждающий лубрикант

Лубрикант с охлаждающим эффектом может оказаться как нельзя кстати в летнюю жару.

Будьте осторожны

Секс на природе в реальной жизни не столь привлекателен, как на экране. В лесу вас поджидают всевозможные насекомые, на пляже песок норовит забиться во все самые нежные места, а вода в бассейне, море или реке смывает естественную смазку, из-за чего могут появиться неприятные ощущения. Кстати, если вы любите загорать без одежды, не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом. Да, и ниже пояса тоже!
Женский форум
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