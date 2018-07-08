Сексу в браке — быть: как вернуть страсть в отношения

В начале отношений, как правило, интимная жизнь является весьма насыщенной, поскольку партнеры только познают друг друга. Однако постепенно, когда оба уже притерлись и привыкли, быт начинает брать свое. Не всегда, но чаще всего в браке секс отступает на задний план, что может негативно влиять на привязанность между партнерами. Впрочем, правильный подход к делу поможет решить проблему.

Расслабляющая ванна

Чаще всего после рабочего дня усталость берет верх, особенно если дома тоже ждут дела. Стоит хоть иногда отвлекаться от забот, и, вернувшись с работы, принять расслабляющую ванну, не думая о раздражителях. Такая атмосфера позволит «отмыться» от стресса и настроиться на романтический лад.

Фантазии

Порой мы боимся делиться своими фантазиями, но в серьезных отношениях важно всецело доверять партнеру. Нет ничего страшного, если вы предложите попробовать что-то новое, будь то съедобное белье или БДСМ-практика. Не исключено, что вам со второй половиной нравится одно и то же, но вы просто оба боялись признаться.

Обязанность

Не нужно полагать, что секс — обязанность, и непременно нужно «сделать это» хотя бы раз в неделю. Если не хочется — не нужно «выжимать» из себя страсть, ведь разрядка в этом деле не главное, куда важнее сам процесс. Прежде всего нужно завести партнера, чтобы интим был обоюдным и приятным для каждой из сторон.

Перекус

Небольшой ужин на двоих поможет настроиться на нужный лад, и для этого не обязательно идти в ресторан или заморачиваться сложными блюдами. Достаточно выбрать морепродукты или какой-нибудь легкий салат, совместив его с вином. Главное — не переедать, иначе начнет клонить в сон.

Помощь секс-шопа

Порой лучшее решение для возвращения страсти — помощь секс-шопа. Можно обзавестись парой секс-игрушек или специальными кремами. Они помогают расслабиться и ускоряют возбуждение, что осуществляется посредством дополнительного притока крови. Кроме того, в их составе имеются феромоны, настраивающие на любовные игры.

Мысли

Порой бывает трудно переключиться с бытовых проблем и рабочих моментов на то, что происходит здесь и сейчас. В таком случае психологи рекомендуют партнерам вместе посмотреть какой-то эротический фильм, чтобы обрести нужный настрой.

Эмпатия

В браке и отношениях в целом важно быть понимающим. Не стоит давить на партнера в плане секса, если последние несколько недель у него было много дел на работе и он сдавал сложный отчет. Чаще всего именно неспособность влюбленных расслабиться в конце дня сбивает настрой, и лучше начинать путь к страсти с малого, например, легкого массажа и поцелуев. ]]>