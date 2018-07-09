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Алкоголь не делает мужчин более агрессивными к женщинам
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Алкоголь не делает мужчин более агрессивными к женщинам 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Алкоголь не делает мужчин более агрессивными по отношению к женщинам, которые отвергают их поползновения. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Йельского университета. Американские ученые выяснили, что спиртные напитки не провоцируют мужскую сексуальную агрессию по отношению к неуступчивым женщинам. Исследователи выяснили, что мужчины под воздействием алкогольных паров ведут себя в такой же степени нахально и агрессивно по отношению к женщинам, отвергающим их поползновения, как и те представители сильного пола, которые вообще не употребляли спиртных напитков. Впрочем, в состоянии алкогольного опьянения мужчины могут быть более настойчивыми в плане именно сексуальных желаний.
«Мы обнаружили, что если мужчина сексуально заинтересован в какой-либо женщине, то алкогольная интоксикация увеличивает вероятность его большей настойчивости в плане именно занятий сексом, даже если женщина однозначно отвергает эти поползновения, — говорят исследователи. — При этом отказ женщин связан с недружественными комментариями в их адрес со стороны мужчин вне зависимости от того, какое количество спиртных напитков они употребили».
МедикФорум напоминает, что это исследование полностью противоречит отчёту Всемирной организации здравоохранения, обнаружившей прочные доказательства того, что избыточное употребление спиртных напитков увеличивает количество эпизодов физического, психологического и сексуального насилия у партнеров. К примеру, в США и Великобритании до 55% жертв насилия утверждали, что виновники происшедшего накануне случившегося находились в состоянии опьянения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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