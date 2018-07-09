Алкоголь не делает мужчин более агрессивными к женщинам

Алкоголь не делает мужчин более агрессивными по отношению к женщинам, которые отвергают их поползновения. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Йельского университета. Американские ученые выяснили, что спиртные напитки не провоцируют мужскую сексуальную агрессию по отношению к неуступчивым женщинам. Исследователи выяснили, что мужчины под воздействием алкогольных паров ведут себя в такой же степени нахально и агрессивно по отношению к женщинам, отвергающим их поползновения, как и те представители сильного пола, которые вообще не употребляли спиртных напитков. Впрочем, в состоянии алкогольного опьянения мужчины могут быть более настойчивыми в плане именно сексуальных желаний.

«Мы обнаружили, что если мужчина сексуально заинтересован в какой-либо женщине, то алкогольная интоксикация увеличивает вероятность его большей настойчивости в плане именно занятий сексом, даже если женщина однозначно отвергает эти поползновения, — говорят исследователи. — При этом отказ женщин связан с недружественными комментариями в их адрес со стороны мужчин вне зависимости от того, какое количество спиртных напитков они употребили».