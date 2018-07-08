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Не знают слова «нет»: ученые определили, что делает мужчин маньяками
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Не знают слова «нет»: ученые определили, что делает мужчин маньяками 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
По мнению исследователей из Йельской школы медицины в США, состояние алкогольного опьянения толкает мужчин на сексуальное насилие в особо агрессивной форме. Результаты исследования, которые стали доступными в итоге, поразили ученых. Оказалось, что мужчины довольно часто «проваливали» эксперимент, реагируя крайне неадекватно на женский отказ.
Чтобы понять, как же алкоголь влияет на агрессию в сексуальном плане, специалисты разработали оригинальный «экзамен». В эксперименте приняли участие более 60 мужчин и их разделили на две группы. Одна группа добровольцев состояла из пьяных мужчин, другая включала в себя трезвенников. Каждый участник по ходу эксперимента должен был провести диалог с женщиной, используя симулятор свидания. В числе доступных фраз были и те, которые могли склонить девушку к сексуальной связи. Кроме того, в симуляторе у представительницы прекрасного пола была возможность отказать партнеру на определенные виды связи.
Оказалось, что те добровольцы, которые были трезвыми на момент эксперимента, охотнее вступали в доступные виды связи, на которых остановился выбор партнерши. А те участники, которые были пьяны, настаивали именно на запрещенных формах секса. ​Стоит отметить, что в случае отказа многие респонденты из той и другой группы демонстрировали агрессивное поведение и пытались грубыми репликами склонить партнершу к тому, чтобы та согласилась исполнять их желания.
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