Празднуют День семьи, любви и верности: Собчак расслабляется, Виторган — отдувается

В это воскресенье, 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Звезды в этот день делятся в своих микроблогах семейными кадрами. Так, например, Навка опубликовала кадр, на котором запечатлена с мужем и дочерью, за что, правда, была раскритикована. Леонид Агутин вспомнил день свадьбы с Анжеликой Варум и поделился раритетным снимком.

Ксения Собчак тоже не отстает от коллег и делится на своей странице в микроблоге семейными видео и фотографиями. Телеведущая охотно выкладывает снимки сына Платона. Вместе с ним и мужем Максимом Виторганом она провела воскресенье в СПА-отеле. Сыном, по уже сложившейся в этой семье традиции, занимается отец — вместе они купаются в бассейне, а мама проводит время на лежаке.

Собчак часто критикуют за то что она мало времени проводит с сыном: сначала занималась президентской гонкой, затем веселилась на вечеринках, а теперь вернулась к своей работе в журнале. Но Ксения на выпады в свой адрес не реагирует, лишь изредка в своих публикациях дает понять, что ей повезло с мужем, а завистники не могут справиться со своей злобой.

Кстати, Собчак, по информации от ее подруги, готовится стать мамой во второй раз. Правда, сама телеведущая эту информацию не подтверждала.

Фото: Instagram