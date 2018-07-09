Чего на самом деле хотят мужчины от женщин

Хочешь построить крепкие, здоровые отношения? Для этого тебе нужно понимать, какие ценности являются приоритетными в жизни каждого мужчины.

Область любовных отношений между мужчиной и женщиной порой настолько нестабильна, что бывает довольно сложно просчитать все до мелочей, чтобы построить крепкие и долговечные отношения. Главное — осознавать, что единого рецепта счастья просто не существует, ведь каждый человек по-своему уникален. К тому же с возрастом многое меняется: взгляды на вещи, мечты, желания, отношения с близкими людьми. И загвоздка тут в том, что мужчины разного возраста хотят совершенно разного. Поэтому женщины часто задаются вопросом: «Что же надо этим мужикам?» Я, мол, и так к нему и эдак, а толку ноль… А ведь так хочется быть для любимого особенной, незаменимой и неповторимой. Действительно, угадать, какой подход применить именно к твоему мужчине, сложно, но вполне себе возможно, утверждает психолог, секс-коуч и тренер Центра сексуального образования Secrets Виктория Бастрыкина.

По словам эксперта, все же существует некий набор определенных вещей, на которые сильный пол обращает пристальное внимание. Их не так много, и, главное, они все легко выполнимые. Так что, если ты настроена серьезно, скорее смотри советы Виктории в ролике ниже.

А после загляни сюда, если тебе интересно узнать, с помощью каких приемов можно сделать так, чтобы твой мужчина думал о тебе каждую минуту.

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: Екатерина Худякова