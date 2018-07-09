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Поторопились, или это любовь? Что в Сети думают о помолвке Джастина Бибера
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Поторопились, или это любовь? Что в Сети думают о помолвке Джастина Бибера 

Peopletalk 35 минут назад
Фото: Peopletalk
Вчера все были в шоке: Джастин Бибер (24) сделал предложение своей девушке Хейли Болдуин (21) через месяц отношений!
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Тяжелее всего эта новость далась фанаткам Джастина — девушки начали выставлять фото со слезами и умолять певца одуматься. Многие даже раскритиковали эти отношения: «Вы с ума сошли? Это слишком быстро!»;«Я уверена, что он это сделал, чтоб насолить Селене! Они встречались всего месяц!». Но помощь пришла откуда не ждали — за парочку заступилась певица Ариана Гранде (25)! Об этом сообщает издание JustJared. «Вы понимаете, что они обычные люди, которые живут моментом и наслаждаются каждой секундой?» — ответила певица на критику Джастина.
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Кстати, она ведь сама недавно обручилась со своим парнем Питом Дэвидсоном (24) после двух недель отношений. Видимо, встречаться долго уже не в моде среди голливудских парочек!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/potoropilis-ili-eto-lyubov-chto-v-seti-dumayut-o-pomolvke-dzhastina-bibera/
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